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Предательница MARUV спонсирует убийства украинцев

12 марта 2024 20:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Предательница MARUV спонсирует убийства украинцев
Певица MARUV. Фото: instagram.com/maruvofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Родившаяся в Украине певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) финансирует убийства земляков. Предательница публикует свои песни на российских стриминговых платформах и платит налоги в бюджет РФ.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Molfar о OSINT".

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MARUV
Певица MARUV. Фото: instagram.com/maruvofficial/

В то время, когда земляки MARUV погибают от российских ракет и дронов, певица развлекает жителей страны-агрессорки своими песнями.

Артистка загружает свои песни на российскую стриминговую платформу Yandex Music и получает деньги за их прослушивание.

Предатель MARUV спонсирует убийства украинцев - фото 2
Певица MARUV спонсирует убийства украинцев. Фото: скриншот Yandex Music

Часть средств от загруженных MARUV песен российские стриминговые платформы направляют на оплату налогов страны-агрессора. Эти деньги Россия использует для покупки шахедов и ракет, которые будут атаковать Украину.

Только за 2022 год на Yandex Music предательница могла заработать не менее 337 тысяч рублей, а в 2023 году эта сумма превысила 466 тысяч рублей.

Она также до сих пор не разорвала контракт с российским лейблом Warner Music Russia.

MARUV считает, что музыка вне политики

В начале войны MARUV беременной оказалась в Киеве. Впоследствии она исчезла из медиа, однако стало известно, что она сначала уехала в Турцию, а затем в Британию. Со временем певица поняла, что стала неинтересна своим землякам, и теперь пытается вернуть свою популярность в России.

Артистка считает, что музыка "вне политики", и блокирует свою страницу в Instagram от украинцев.

Напомним, мы ранее писали, что блоггер Беспалов высмеял MARUV за испанскую песню.

Также мы сообщали, что украинская певица MARUV снялась для российского глянца.

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