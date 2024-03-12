Предательница MARUV спонсирует убийства украинцев
Родившаяся в Украине певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) финансирует убийства земляков. Предательница публикует свои песни на российских стриминговых платформах и платит налоги в бюджет РФ.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Molfar о OSINT".
MARUV финансирует убийства украинцев
В то время, когда земляки MARUV погибают от российских ракет и дронов, певица развлекает жителей страны-агрессорки своими песнями.
Артистка загружает свои песни на российскую стриминговую платформу Yandex Music и получает деньги за их прослушивание.
Часть средств от загруженных MARUV песен российские стриминговые платформы направляют на оплату налогов страны-агрессора. Эти деньги Россия использует для покупки шахедов и ракет, которые будут атаковать Украину.
Только за 2022 год на Yandex Music предательница могла заработать не менее 337 тысяч рублей, а в 2023 году эта сумма превысила 466 тысяч рублей.
Она также до сих пор не разорвала контракт с российским лейблом Warner Music Russia.
MARUV считает, что музыка вне политики
В начале войны MARUV беременной оказалась в Киеве. Впоследствии она исчезла из медиа, однако стало известно, что она сначала уехала в Турцию, а затем в Британию. Со временем певица поняла, что стала неинтересна своим землякам, и теперь пытается вернуть свою популярность в России.
Артистка считает, что музыка "вне политики", и блокирует свою страницу в Instagram от украинцев.
Напомним, мы ранее писали, что блоггер Беспалов высмеял MARUV за испанскую песню.
Также мы сообщали, что украинская певица MARUV снялась для российского глянца.
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