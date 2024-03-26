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Змія ледве не задушила телеведучого в Австралії — відео

26 березня 2024 23:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Змія ледве не задушила телеведучого в Австралії — відео
Австралійський телеведучий Рова Макмануса у шоу "The Project". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Австралійського телеведучого Рову Макмануса ледве не задушила змія в прямому етері. Він разом з колегою тримали рептилій на шиї і це добром не закінчилось.

Запис етеру виклали в YouTube.

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Австралійського комік та телеведучий Рова Макманус поклав собі на шию величезну змію в прямому етері The Project. Поки чоловік намагався вести випуск, рептилія на ім'я Джеральдіна почала міцно стискати його шию. 

Проблему помітив його колега Майкл Гінг, втім ведучий лиш віджартуваввся.

"Моє безпечне слово "міцніше". Це проблема?" — сказав комік.

Телеведучий Рова Макмануса у шоу "The Project". Фото: стоп-кадр
Телеведучий Рова Макмануса і журналістка Джорджі Танні у шоу "The Project". Фото: стоп-кадр

Втім, змія почала спускатися нижче і тепер Макманус визнав, що не може рухатись, він почервонів і йому стало бракувати кисню для дихання. На щастя, обійшлось. Ведучого звільнили від "міцних обіймів" і зараз з ним все добре.

Тримала змію і журналістка Джорджі Танні, втім її "домашня улюблениця" була набагато меншою. Також дівчина зберігала дистанцію від плазуна. 

Нагадаємо, колишнього телеведучого Сергія Притулу звинуватили у крадіжці — деталі. Також ми розповідали, що на війні загинув український музикант Михайло Бікетов.

смерть
Австралія
змії
телебачення
закордонні зірки

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