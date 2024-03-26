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Змея чуть не задушила телеведущего в Австралии — видео

26 марта 2024 23:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Змея чуть не задушила телеведущего в Австралии — видео
Австралийский телеведущий Рова Макмануса в шоу The Project. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Австралийского телеведущего Рова Макмануса чуть не задушила змея в прямом эфире. Он вместе с коллегой держали рептилий на шее и это добром не кончилось.

Запись эфира выложили в YouTube.

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Австралийский комик и телеведущий Рова Макманус положил себе на шею огромную змею в прямом эфире The Project. Пока мужчина пытался вести выпуск, рептилия по имени Джеральдина начала крепко сжимать его шею.

Проблему заметил его коллега Майкл Гинг, но ведущий только отшутился.

"Мое безопасное слово "крепче". Это проблема?" — сказал комик.

Телеведущий Рова Макмануса в шоу The Project. Фото: стоп-кадр
Телеведущий Рова Макмануса и журналистка Джорджи Танни в шоу "The Project". Фото: стоп-кадр

Впрочем, змея начала спускаться ниже и теперь Макманус признал, что не может двигаться, он покраснел и ему не хватало кислорода для дыхания. На счастье, обошлось. Ведущего освободили от "крепких объятий" и сейчас с ним все хорошо.

Держала змею и журналистка Джорджи Танни, впрочем ее "домашняя любимица" была гораздо меньше. Также девушка сохраняла дистанцию от рептилии.

Напомним, бывшего телеведущего Сергея Притулу обвинили в краже — детали. Также мы говорили, что на войне погиб украинский музыкант Михаил Бикетов.

смерть
Австралия
змеи
телевидение
зарубежные звезды

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