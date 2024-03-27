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Зірка Сутінків вперше став батьком

27 березня 2024 12:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка Сутінків вперше став батьком
Актор Роберт Паттінсон та С'юкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/art.shitposting/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

37-річний актор Роберт Паттінсон та його кохана, 32-річна Сьюкі Вотерхаус, вперше стали батьками. Про вагітність Сьюкі стало відомо в листопаді минулого року.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Пару помітили на прогулянці з візочком. Самі вони новини про поповнення в сімействі поки не підтвердили. Стать малюка поки теж не відома.

 

А в грудні минулого року також з'явилися чутки про заручини акторів: після того, як співачку помітили з каблучкою з великим діамантом на безіменному пальці. Сьюкі Вотерхаус та Роберт Паттінсон, який найбільш відомий за головною роллю у фільмах "Сутінки", зустрічаються з 2018 року. Довгий час вони приховували свої стосунки, хоча їх неодноразово знімали разом, проте наприкінці 2022 року спільно з'явилися й підтвердили стосунки.

Нині вони живуть разом. Як раніше повідомляв інсайдер, пара не могла дочекатися моменту, коли вони стануть батьками.

"Роберт повністю до цього готовий. Його відносини зі Сьюкі неймовірні. Він відчуває, що йому дуже пощастило", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, Паттінсон заручився із коханою. А раніше ми писали, як за 15 років змінилося життя акторського складу "Сутінок".

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