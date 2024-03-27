Звезда Сумерков впервые стал отцом

Актер Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/art.shitposting/

37-летний актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, 32-летняя Сьюки Уотерхаус, впервые стали родителями. О беременности Сьюки стало известно в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Пару заметили на прогулке с коляской. Сами они новости о пополнении в семействе пока не подтвердили. Пол малыша пока тоже не известен.

В декабре прошлого года также появились слухи о помолвке актеров: после того, как певицу заметили с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце. Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон, наиболее известный по главной роли в фильмах "Сумерки", встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения, хотя их неоднократно снимали вместе, однако в конце 2022 совместно подтвердили отношения.

Сейчас они живут вместе. Как ранее сообщал инсайдер, пара не могла дождаться момента, когда они станут родителями.

"Роберт полностью к этому готов. Его отношения со Сьюки невероятны. Он чувствует, что ему очень повезло", — рассказал инсайдер.

Напомним, Паттинсон обручился с любимой. А раньше мы писали, как за 15 лет изменилась жизнь актерского состава "Сумерек".