Зірка серіалу "Секс і місто" приміряла особливі прикраси від українського бренду
Популярна акторка Сінтія Ніксон з'явилась у сережках від українського бренду BEVZA. Вона засяяла у них на американському телешоу.
Про це повідомив бренд BEVZA.
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Акторка Сінтія Ніксон, яка відома своєю роллю кар'єристки Міранди з культового серіалу "Секс і місто", вдягла українські прикраси. Вона обрала для себе золоті кульчики від BEVZA. Зірка з'явилась у них на шоу CBS Mornings.
"Вау! Така честь!" — щасливо відреагувала на новину дизайнерка.
@cbsmornings
Cynthia Nixon is just one award away from becoming an EGOT — but her son almost helped her achieve it. #cynthianixon #egot♬ original sound - CBS Mornings
Акторка обрала для себе сережки Egg, ймовірно, середнього розміру. Ці прикраси коштують 180 євро, тобто приблизно 7 тисяч гривень.
Також акторка виклала в свої соцмережі відео, на якому показує свій образ для шоу. Окрім ювелірки від українського бренду, вона обрала кремовий костюм, пальто молочного кольору та вишукані окуляри.
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