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Зірка серіалу "Секс і місто" приміряла особливі прикраси від українського бренду

28 лютого 2024 21:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка серіалу "Секс і місто" приміряла особливі прикраси від українського бренду
Акторка Сінтія Ніксон у серіалі "Секс і місто". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна акторка Сінтія Ніксон з'явилась у сережках від українського бренду BEVZA. Вона засяяла у них на американському телешоу.

Про це повідомив бренд BEVZA.

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Акторка Сінтія Ніксон, яка відома своєю роллю кар'єристки Міранди з культового серіалу "Секс і місто", вдягла українські прикраси. Вона обрала для себе золоті кульчики від BEVZA. Зірка з'явилась у них на шоу CBS Mornings.

"Вау! Така честь!" — щасливо відреагувала на новину дизайнерка.

@cbsmornings

Cynthia Nixon is just one award away from becoming an EGOT — but her son almost helped her achieve it. #cynthianixon #egot

♬ original sound - CBS Mornings

Акторка обрала для себе сережки Egg, ймовірно, середнього розміру. Ці прикраси коштують 180 євро, тобто приблизно 7 тисяч гривень. 

Прикраса Egg BEVZA. Фото: сайт BEVZA
Прикраса Egg BEVZA. Фото: сайт BEVZA

Також акторка виклала в свої соцмережі відео, на якому показує свій образ для шоу. Окрім ювелірки від українського бренду, вона обрала кремовий костюм, пальто молочного кольору та вишукані окуляри. 

Зірка серіалу "Секс і місто" приміряла особливі прикраси від українського бренду - фото 2
Сінтія Ніксон у прикрасах від BEVZA. Фото: instagram.com/cynthiaenixon/

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Також зірка серіалу була у відчаї через невдалі косметичні процедури.

серіал
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закордонні зірки
Український бізнес
Секс і місто

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