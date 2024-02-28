Зірка серіалу "Секс і місто" приміряла особливі прикраси від українського бренду

Акторка Сінтія Ніксон у серіалі "Секс і місто". Фото: стоп-кадр

Популярна акторка Сінтія Ніксон з'явилась у сережках від українського бренду BEVZA. Вона засяяла у них на американському телешоу.

Про це повідомив бренд BEVZA.

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Акторка Сінтія Ніксон, яка відома своєю роллю кар'єристки Міранди з культового серіалу "Секс і місто", вдягла українські прикраси. Вона обрала для себе золоті кульчики від BEVZA. Зірка з'явилась у них на шоу CBS Mornings.

"Вау! Така честь!" — щасливо відреагувала на новину дизайнерка.

Акторка обрала для себе сережки Egg, ймовірно, середнього розміру. Ці прикраси коштують 180 євро, тобто приблизно 7 тисяч гривень.

Прикраса Egg BEVZA. Фото: сайт BEVZA

Також акторка виклала в свої соцмережі відео, на якому показує свій образ для шоу. Окрім ювелірки від українського бренду, вона обрала кремовий костюм, пальто молочного кольору та вишукані окуляри.

Сінтія Ніксон у прикрасах від BEVZA. Фото: instagram.com/cynthiaenixon/

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Також зірка серіалу була у відчаї через невдалі косметичні процедури.