Звезда сериала "Секс и город" примерила особые украшения от украинского бренда

Актриса Синтия Никсон в сериале "Секс и город". Фото: стоп-кадр

Популярная актриса Синтия Никсон появилась в серьгах от украинского бренда BEVZA. Она засияла в них на американском телешоу.

Об этом сообщил бренд BEVZA.

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Актриса Синтия Никсон, известная своей ролью карьеристки Миранды из культового сериала "Секс и город", надела украинские украшения. Она выбрала для себя золотые серьги от BEVZA. Звезда появилась у них на шоу CBS Mornings.

"Вау! Такая честь!" — счастливо отреагировала на новость дизайнер.

Актриса выбрала для себя украшения для ушей Egg, вероятно среднего размера. Они стоят 180 евро, то есть примерно 7 тысяч гривен.

Украшение Egg BEVZA. Фото: сайт BEVZA

Также актриса выложила в свои соцсети видео, на котором показывает образ для шоу. Кроме изделия от украинского бренда, она выбрала кремовый костюм, пальто молочного цвета и изысканные очки.

Синтия Никсон в украшениях BEVZA. Фото: instagram.com/cynthiaenixon/

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