Звезда сериала "Секс и город" примерила особые украшения от украинского бренда
Популярная актриса Синтия Никсон появилась в серьгах от украинского бренда BEVZA. Она засияла в них на американском телешоу.
Об этом сообщил бренд BEVZA.
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Актриса Синтия Никсон, известная своей ролью карьеристки Миранды из культового сериала "Секс и город", надела украинские украшения. Она выбрала для себя золотые серьги от BEVZA. Звезда появилась у них на шоу CBS Mornings.
"Вау! Такая честь!" — счастливо отреагировала на новость дизайнер.
@cbsmornings
Cynthia Nixon is just one award away from becoming an EGOT — but her son almost helped her achieve it. #cynthianixon #egot♬ original sound - CBS Mornings
Актриса выбрала для себя украшения для ушей Egg, вероятно среднего размера. Они стоят 180 евро, то есть примерно 7 тысяч гривен.
Также актриса выложила в свои соцсети видео, на котором показывает образ для шоу. Кроме изделия от украинского бренда, она выбрала кремовый костюм, пальто молочного цвета и изысканные очки.
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