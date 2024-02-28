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Звезда сериала "Секс и город" примерила особые украшения от украинского бренда

28 февраля 2024 21:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезда сериала "Секс и город" примерила особые украшения от украинского бренда
Актриса Синтия Никсон в сериале "Секс и город". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная актриса Синтия Никсон появилась в серьгах от украинского бренда BEVZA. Она засияла в них на американском телешоу.

Об этом сообщил бренд BEVZA.

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Актриса Синтия Никсон, известная своей ролью карьеристки Миранды из культового сериала "Секс и город", надела украинские украшения. Она выбрала для себя золотые серьги от BEVZA. Звезда появилась у них на шоу CBS Mornings.

"Вау! Такая честь!" — счастливо отреагировала на новость дизайнер.

@cbsmornings

Cynthia Nixon is just one award away from becoming an EGOT — but her son almost helped her achieve it. #cynthianixon #egot

♬ original sound - CBS Mornings

Актриса выбрала для себя украшения для ушей Egg, вероятно среднего размера. Они стоят 180 евро, то есть примерно 7 тысяч гривен.

Украшение Egg BEVZA. Фото: сайт BEVZA
Украшение Egg BEVZA. Фото: сайт BEVZA

Также актриса выложила в свои соцсети видео, на котором показывает образ для шоу. Кроме изделия от украинского бренда, она выбрала кремовый костюм, пальто молочного цвета и изысканные очки.

Звезда сериала "Секс и город" примерила особые украшения от украинского бренда - фото 2
Синтия Никсон в украшениях BEVZA. Фото: instagram.com/cynthiaenixon/

Раньше юбку Керри Брейдшоу продали на аукционе — сколько стоило.

Также звезда сериала была в отчаянии из-за неудачных косметических процедур.

сериал
мода
зарубежные звезды
Украинский бизнес
Секс и город

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