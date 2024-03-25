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Зірка "Пліткарки" заручився з відомою моделлю

25 березня 2024 14:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка "Пліткарки" заручився з відомою моделлю
Ед Вествік з нареченою Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Британський актор Ед Вествік, який знімався у серіалі "Пліткарка", заручився з коханою. Його обраницею стала модель Емі Джексон. 

Дівчина поділилась світлинами з події в Instagram.

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Британський актор Ед Вествік, який знімався у серіалах "Пліткарка", "Великий куш", "Зле місто", відсвяткував заручини. Він освідчився своїй дівчині Емі Джексон ще на початку 2024 року.

"Нехай розпочинається свято. Ми мали нагоду відсвяткувати наше кохання з нашими сім'ями та друзями, разом з тими, кого цінуємо найбільше і хто приїхав з різних куточків світу", — написала Емі.

Ед Вествік з нареченою Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/
Ед Вествік з нареченою Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

На передвесільну вечірку з'їхались родичі пари та близькі друзі. Також був присутній і син нареченої від попередніх стосунків з бізнесменом Джорджем Панайоту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amy Jackson (@iamamyjackson)

Емі вдягнула білу сукню з блискучим камінням, а Ед вибрав костюм такого ж кольору. Заручені мають надзвичайно щасливий вигляд на світлинах. 

Заручини. Фото: instagram.com/iamamyjackson/
Заручини. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

Що відомо про ці стосунки

Закохані познайомились у 2021 році і майже відразу почали зустрічатись. Актор освідчився дівчині на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amy Jackson (@iamamyjackson)

Це другий шлюб Еда Вествіка. Його першою дружиною була акторка Джесіка Зор, з якою роман розпочався ще під час зйомок у серіалі "Пліткарка".

Джессіка Зор у серіалу "Пліткарка". Фото: стоп-кадр
Джессіка Зор у серіалу "Пліткарка". Фото: стоп-кадр

Нагадаємо, співак Віталій Козловський одружився та чекає на народження первістка. Також ми розповідали, як його фіктивна колишня відреагувала на цю звістку.

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