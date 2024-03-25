Зірка "Пліткарки" заручився з відомою моделлю

Ед Вествік з нареченою Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

Британський актор Ед Вествік, який знімався у серіалі "Пліткарка", заручився з коханою. Його обраницею стала модель Емі Джексон.

Дівчина поділилась світлинами з події в Instagram.

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Британський актор Ед Вествік, який знімався у серіалах "Пліткарка", "Великий куш", "Зле місто", відсвяткував заручини. Він освідчився своїй дівчині Емі Джексон ще на початку 2024 року.

"Нехай розпочинається свято. Ми мали нагоду відсвяткувати наше кохання з нашими сім'ями та друзями, разом з тими, кого цінуємо найбільше і хто приїхав з різних куточків світу", — написала Емі.

Ед Вествік з нареченою Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

На передвесільну вечірку з'їхались родичі пари та близькі друзі. Також був присутній і син нареченої від попередніх стосунків з бізнесменом Джорджем Панайоту.

Емі вдягнула білу сукню з блискучим камінням, а Ед вибрав костюм такого ж кольору. Заручені мають надзвичайно щасливий вигляд на світлинах.

Заручини. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

Що відомо про ці стосунки

Закохані познайомились у 2021 році і майже відразу почали зустрічатись. Актор освідчився дівчині на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.

Це другий шлюб Еда Вествіка. Його першою дружиною була акторка Джесіка Зор, з якою роман розпочався ще під час зйомок у серіалі "Пліткарка".

Джессіка Зор у серіалу "Пліткарка". Фото: стоп-кадр

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