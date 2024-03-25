Зірка "Пліткарки" заручився з відомою моделлю
Британський актор Ед Вествік, який знімався у серіалі "Пліткарка", заручився з коханою. Його обраницею стала модель Емі Джексон.
Дівчина поділилась світлинами з події в Instagram.
Ед Вествік одружується на моделі Емі Джексон
Британський актор Ед Вествік, який знімався у серіалах "Пліткарка", "Великий куш", "Зле місто", відсвяткував заручини. Він освідчився своїй дівчині Емі Джексон ще на початку 2024 року.
"Нехай розпочинається свято. Ми мали нагоду відсвяткувати наше кохання з нашими сім'ями та друзями, разом з тими, кого цінуємо найбільше і хто приїхав з різних куточків світу", — написала Емі.
На передвесільну вечірку з'їхались родичі пари та близькі друзі. Також був присутній і син нареченої від попередніх стосунків з бізнесменом Джорджем Панайоту.
Емі вдягнула білу сукню з блискучим камінням, а Ед вибрав костюм такого ж кольору. Заручені мають надзвичайно щасливий вигляд на світлинах.
Що відомо про ці стосунки
Закохані познайомились у 2021 році і майже відразу почали зустрічатись. Актор освідчився дівчині на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.
Це другий шлюб Еда Вествіка. Його першою дружиною була акторка Джесіка Зор, з якою роман розпочався ще під час зйомок у серіалі "Пліткарка".
Нагадаємо, співак Віталій Козловський одружився та чекає на народження первістка. Також ми розповідали, як його фіктивна колишня відреагувала на цю звістку.
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