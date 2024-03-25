Звезда "Сплетницы" обручился с известной моделью
Британский актер Эд Вествик, снимавшийся в сериале "Сплетница", обручился с любимой. Его избранницей стала модель Эми Джексон.
Девушка поделилась фотографиями события в Instagram.
Эд Вествик женится на модели Эми Джексон
Британский актер Эд Вествик, снимавшийся в сериалах "Сплетница", "Большой куш", "Злой город", отпраздновал помолвку. Он сделал предложение своей девушке Эми Джексон еще в начале 2024 года.
"Пусть начинается праздник. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира", — написала Эми.
На предсвадебную вечеринку съехались родственники пары и близкие друзья. Также присутствовал и сын невесты от предыдущих отношений с бизнесменом Джорджем Панайоту.
Эми надела белое платье с блистящими камнями, а Эд выбрал костюм этого же цвета. Обрученные выглядят очень счастливыми на фотографиях.
Что известно об этих отношениях
Влюбленные познакомились в 2021 году и почти сразу начали встречаться. Актер сделал предложение девушке на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.
Это второй брак Эда Вествика. Его первой женой была актриса Джессика Зор, с которой роман начался еще во время съемок сериала "Сплетница".
Напомним, певец Виталий Козловский женился и ждет рождения первенца. Также мы рассказывали, как его фиктивная бывшая отреагировала на это известие.
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