Звезда "Сплетницы" обручился с известной моделью

Эд Вествик с невестой Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

Британский актер Эд Вествик, снимавшийся в сериале "Сплетница", обручился с любимой. Его избранницей стала модель Эми Джексон.

Девушка поделилась фотографиями события в Instagram.

Читайте также:

Эд Вествик женится на модели Эми Джексон

Британский актер Эд Вествик, снимавшийся в сериалах "Сплетница", "Большой куш", "Злой город", отпраздновал помолвку. Он сделал предложение своей девушке Эми Джексон еще в начале 2024 года.

"Пусть начинается праздник. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира", — написала Эми.

Эд Вествик с невестой Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

На предсвадебную вечеринку съехались родственники пары и близкие друзья. Также присутствовал и сын невесты от предыдущих отношений с бизнесменом Джорджем Панайоту.

Эми надела белое платье с блистящими камнями, а Эд выбрал костюм этого же цвета. Обрученные выглядят очень счастливыми на фотографиях.

Обручение. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

Что известно об этих отношениях

Влюбленные познакомились в 2021 году и почти сразу начали встречаться. Актер сделал предложение девушке на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.

Это второй брак Эда Вествика. Его первой женой была актриса Джессика Зор, с которой роман начался еще во время съемок сериала "Сплетница".

Джессика Зор в сериале "Сплетница". Фото: стоп-кадр

Напомним, певец Виталий Козловский женился и ждет рождения первенца. Также мы рассказывали, как его фиктивная бывшая отреагировала на это известие.