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Звезда "Сплетницы" обручился с известной моделью

25 марта 2024 14:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда "Сплетницы" обручился с известной моделью
Эд Вествик с невестой Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Британский актер Эд Вествик, снимавшийся в сериале "Сплетница", обручился с любимой. Его избранницей стала модель Эми Джексон.

Девушка поделилась фотографиями события в Instagram.

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Британский актер Эд Вествик, снимавшийся в сериалах "Сплетница", "Большой куш", "Злой город", отпраздновал помолвку. Он сделал предложение своей девушке Эми Джексон еще в начале 2024 года.

"Пусть начинается праздник. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира", — написала Эми.

Эд Вествик с невестой Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/
Эд Вествик с невестой Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

На предсвадебную вечеринку съехались родственники пары и близкие друзья. Также присутствовал и сын невесты от предыдущих отношений с бизнесменом Джорджем Панайоту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amy Jackson (@iamamyjackson)

Эми надела белое платье с блистящими камнями, а Эд выбрал костюм этого же цвета. Обрученные выглядят очень счастливыми на фотографиях.

Обручение. Фото: instagram.com/iamamyjackson/
Обручение. Фото: instagram.com/iamamyjackson/

Что известно об этих отношениях

Влюбленные познакомились в 2021 году и почти сразу начали встречаться. Актер сделал предложение девушке на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amy Jackson (@iamamyjackson)

Это второй брак Эда Вествика. Его первой женой была актриса Джессика Зор, с которой роман начался еще во время съемок сериала "Сплетница".

Джессика Зор в сериале "Сплетница". Фото: стоп-кадр
Джессика Зор в сериале "Сплетница". Фото: стоп-кадр

Напомним, певец Виталий Козловский женился и ждет рождения первенца. Также мы рассказывали, как его фиктивная бывшая отреагировала на это известие.

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