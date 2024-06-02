Іван Люленов розповів, які зміни необхідні 95 кварталу — відео

Український комік Іван Люленов. Фото: скриншот з інтерв'ю

Виступи добре відомої студії "Квартал 95" вже не викликають в українців захоплення, а її гумористи часто потрапляють у скандал через провокативні номери. Український актор та комік шоу "Ліги сміху" Іван Люленов пояснив, чому студія втратила свою популярність під час війни.

Про це він розповів у коментарі шоу "Тур Зірками" на Люкс ФМ.

Читайте також:

95 квартал пройшов свій "пік"

Артист вважає, "Квартал 95" більше дратує українців, ніж розважає, через те, що студія потребує кардинальних змін. Він вважає, що суспільство змінилося під час війни, а виступи студії не відповідають його інтересам.

Фрагменти з виступів студії "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/

Гуморист впевнений, що акторам вдасться знайти новий формат взаємодії з глядачами, однак не вірить в те, що "Квартал 95" має шанс знову повернути свою популярність.

"Вони вже дуже дорослі. Вони пройшли свій пік. Можливо, у них зараз перебудова, і вони думають, що створити нового. Ця перебудова станеться, і вони будуть іншими. Може, вони будуть робити нові шоу, серіали, зроблять ставку на молодь", — заявив Люленов.

Фрагменти з виступів студії "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/

Після повномасштабного вторгнення РФ студія запрошувала на шоу молодих учасників "Ліги сміху" та об'єдналась з "Жіночим кварталом" у "Єдиний квартал", однак такі зміни не повернули їм лідерство серед популярних гумористичних шоу.

Нагадаємо, актори студії "Квартал 95" втрапили у черговий скандал. Темою для жартів одного з виступів стали романи начальників ТЦК зі своїми підлеглими, які дуже обурили українців. А також Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.