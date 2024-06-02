Іван Люленов розповів, які зміни необхідні 95 кварталу — відео

Зірка "Ліги сміху" пояснив, чому 95 квартал втратив свою популярність
Виступи добре відомої студії "Квартал 95" вже не викликають в українців захоплення, а її гумористи часто потрапляють у скандал через провокативні номери. Український актор та комік шоу "Ліги сміху" Іван Люленов пояснив, чому студія втратила свою популярність під час війни.
Про це він розповів у коментарі шоу "Тур Зірками" на Люкс ФМ.
95 квартал пройшов свій "пік"
Артист вважає, "Квартал 95" більше дратує українців, ніж розважає, через те, що студія потребує кардинальних змін. Він вважає, що суспільство змінилося під час війни, а виступи студії не відповідають його інтересам.
Гуморист впевнений, що акторам вдасться знайти новий формат взаємодії з глядачами, однак не вірить в те, що "Квартал 95" має шанс знову повернути свою популярність.
"Вони вже дуже дорослі. Вони пройшли свій пік. Можливо, у них зараз перебудова, і вони думають, що створити нового. Ця перебудова станеться, і вони будуть іншими. Може, вони будуть робити нові шоу, серіали, зроблять ставку на молодь", — заявив Люленов.
Після повномасштабного вторгнення РФ студія запрошувала на шоу молодих учасників "Ліги сміху" та об'єдналась з "Жіночим кварталом" у "Єдиний квартал", однак такі зміни не повернули їм лідерство серед популярних гумористичних шоу.
Нагадаємо, актори студії "Квартал 95" втрапили у черговий скандал. Темою для жартів одного з виступів стали романи начальників ТЦК зі своїми підлеглими, які дуже обурили українців. А також Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.
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