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Звезда "Лиги смеха" объяснил, почему 95 квартал потерял свою популярность

2 июня 2024 11:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Иван Люленов рассказал, какие изменения необходимы 95 кварталу
Украинский комик Иван Люленов. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Выступления хорошо известной студии "Квартал 95" уже не вызывают у украинцев восторга, а ее юмористы часто попадают в скандал из-за провокационных номеров. Украинский актер и комик шоу "Лиги смеха" Иван Люленов объяснил, почему студия утратила свою популярность во время войны.

Об этом он рассказал в комментарии шоу "Тур Звездами" на Люкс ФМ.

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95 квартал прошел свой "пик"

Артист считает, что "Квартал 95" больше раздражает украинцев, чем развлекает из-за того, что студия нуждается в кардинальных переменах. Он считает, что общество изменилось во время войны, а выступления студии не отвечают его интересам.

95 квартала нужны кардинальные изменения
Фрагменты из выступлений студии "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/

Юморист уверен, что актерам удастся найти новый формат взаимодействия со зрителями, однако не верит в то, что у 95 квартала есть шанс снова вернуть свою популярность.

"Они уже очень взрослые. Они прошли свой пик. Возможно, у них сейчас перестройка, и они думают, что создать нового. Эта перестройка произойдет, и они будут другими. Может, они будут делать новые шоу, сериалы, сделают ставку на молодежь", — заявил Люленов.

Почему 95 квартал уже никогда не станет популярным
Фрагменты из выступлений студии "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/

После полномасштабного вторжения РФ студия приглашала на шоу молодых участников "Лиги смеха" и объединилась с "Женским кварталом" в "Единый квартал", однако такие изменения не вернули им лидерство среди популярных юмористических шоу.

Напомним, актеры студии "Квартал 95" попали в очередной скандал. Темой для шуток одного из выступлений стали романы начальников ТЦК со своими подчиненными, которые очень возмутили украинцев. А также Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.

Лига Смеха
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