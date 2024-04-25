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З дитиною на руках — Ірина Кудашова після пропозиції показала себе з іншим

25 квітня 2024 18:14
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Ірина Кудашова натякнула на дитину від свого колеги по серіалу Школа
Ірина Кудашова з актором Богданом Осадчуком на фотосесії. Фото: Instagram Ірини Кудашової
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська акторка Ірина Кудашова заінтригувала своїх підписників несподіваними знімками. Зірка серіалу "Школа" показала фотографії з маленькою дитиною поруч зі своїм колегою по серіалу Богданом Осадчуком.

Відповідні фотографії Ірина Кудашова показала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Ірина Кудашова з немовлям на руках

Українська акторка показала себе на спільних фотографіях зі своїм колегою по серіалу "Школа" Богданом Осадчуком. Причому, на руках Ірина Кудашова тримає маленьку дитинку, на яку ніжно дивиться і актор поруч.

Головна героїня серіалу "Школа" вирішила заінтригувати своїх підписників написом під фотографіями. Ірина поцікавилася, чи не Богдана це дитина на руках у неї. 

"Доброго дня, студія! А це не твоя дитина? @osadchukbogdann", — написала Ірина Кудашова в описі під своїми фото.

Публікація зі сторінки Ірини Кудашової
Ірина Кудашова і Богдан Осадчук з дитиною. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Ірини Кудашової

Коли фоловери української акторки побачили ці фотографії, вони не змогли залишитися осторонь і просто промовчати. Люди в коментарях почали запитувати в Ірини про дитину, адже, судячи з реакцій, вони були шоковані побачити це.

  • Ти стала мамою? Вітаю, ви станете гарними батьками
  • А ти ж не була вагітна, але я дуже рада, що у вас донечка
  • Ви з нас смієтеся чи що?) Зізнавайтеся вже, що це за секрети такі
Коментарі зі сторінки Ірини Кудашової
Коментарі зі сторінки Ірини Кудашової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ірини Кудашової
Коментар зі сторінки Ірини Кудашової. Фото: скриншот з Instagram

Ірина Кудашова і Богдан Осадчук у серіалі "Школа"

Українські актори разом знімалися в телесеріалі під назвою "Школа", в якому йдеться про найактуальніші проблеми підлітків. В серіалі Ірину звали Нікою, і вона грала роль складного підлітка, і Богдана звали Антон, і він був досить милим хлопчиком. 

Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа"
Ірина Кудашова і Богдан Осадчук в серіалі "Школа". Фото: телеканал "1+1"

Зараз акторів поєднує лише робота, адже Ірині нещодавно запропонували вийти заміж. 

Публікація зі сторінки Ірини Кудашової
Ірина Кудашова зі своїм хлопцем, який зробив їй пропозицію. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ірина Кудашова показала коштовний подарунок від свого коханого. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Ірина Кудашова шокувала несподіваним зізнанням про свого колишнього. 

Також ми повідомляли про те, що телезірка Ірина Кудашова вперше побачила житло, яке обстріляли окупанти. 

шоу-бізнес
серіал "Школа"
Ірина Кудашова
Богдан Осадчук

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