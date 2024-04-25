Акторка Ірина Кудашова натякнула на дитину від свого колеги по серіалу Школа

Ірина Кудашова з актором Богданом Осадчуком на фотосесії. Фото: Instagram Ірини Кудашової

Молода українська акторка Ірина Кудашова заінтригувала своїх підписників несподіваними знімками. Зірка серіалу "Школа" показала фотографії з маленькою дитиною поруч зі своїм колегою по серіалу Богданом Осадчуком.

Відповідні фотографії Ірина Кудашова показала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Українська акторка показала себе на спільних фотографіях зі своїм колегою по серіалу "Школа" Богданом Осадчуком. Причому, на руках Ірина Кудашова тримає маленьку дитинку, на яку ніжно дивиться і актор поруч.

Головна героїня серіалу "Школа" вирішила заінтригувати своїх підписників написом під фотографіями. Ірина поцікавилася, чи не Богдана це дитина на руках у неї.

"Доброго дня, студія! А це не твоя дитина? @osadchukbogdann", — написала Ірина Кудашова в описі під своїми фото.

Ірина Кудашова і Богдан Осадчук з дитиною. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Ірини Кудашової

Коли фоловери української акторки побачили ці фотографії, вони не змогли залишитися осторонь і просто промовчати. Люди в коментарях почали запитувати в Ірини про дитину, адже, судячи з реакцій, вони були шоковані побачити це.

Ти стала мамою? Вітаю, ви станете гарними батьками

А ти ж не була вагітна, але я дуже рада, що у вас донечка

Ви з нас смієтеся чи що?) Зізнавайтеся вже, що це за секрети такі

Коментарі зі сторінки Ірини Кудашової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ірини Кудашової. Фото: скриншот з Instagram

Ірина Кудашова і Богдан Осадчук у серіалі "Школа"

Українські актори разом знімалися в телесеріалі під назвою "Школа", в якому йдеться про найактуальніші проблеми підлітків. В серіалі Ірину звали Нікою, і вона грала роль складного підлітка, і Богдана звали Антон, і він був досить милим хлопчиком.

Ірина Кудашова і Богдан Осадчук в серіалі "Школа". Фото: телеканал "1+1"

Зараз акторів поєднує лише робота, адже Ірині нещодавно запропонували вийти заміж.

Ірина Кудашова зі своїм хлопцем, який зробив їй пропозицію. Фото: скриншот з Instagram

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