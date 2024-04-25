Актриса Ирина Кудашова намекнула на ребенка от своего коллеги по сериалу Школа

С ребенком на руках — Ирина Кудашова после предложения показала себя с другим
Молодая украинская актриса Ирина Кудашова заинтриговала своих подписчиков неожиданными снимками. Звезда сериала "Школа" показала фотографии с маленьким ребенком рядом со своим коллегой по сериалу Богданом Осадчуком.
Соответствующие фотографии Ирина Кудашова показала на своей странице в соцсети Instagram.
Ирина Кудашова с младенцем на руках
Украинская актриса показала себя на общих фотографиях со своим коллегой по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком. Причем, на руках Ирина Кудашова держит маленького ребенка, на которого нежно смотрит и актер рядом.
Главная героиня сериала "Школа" решила заинтриговать своих подписчиков надписью под фотографиями. Ирина поинтересовалась, не Богдана ли это ребенок на руках у нее.
"Добрый день, студия! А это не твой ребенок? @osadchukbogdann", — написала Ирина Кудашова в описании под своими фото.
Реакция сети на фото Ирины Кудашовой
Когда фолловеры украинской актрисы увидели эти фотографии, они не смогли остаться в стороне и просто промолчать. Люди в комментариях начали спрашивать у Ирины о ребенке, ведь, судя по реакциям, они были в шоке увидеть это.
- Ты стала мамой? Поздравляю, вы станете хорошими родителями
- А ты ведь не была беременна, но я очень рада, что у вас доченька
- Вы с нас смеетесь что ли?) Узнайте уже, что это за секреты такие
Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа"
Украинские актеры вместе снимались в телесериале под названием "Школа", в котором говорится о самых актуальных проблемах подростков. В сериале Ирину звали Никой, она играла роль сложного подростка, и Богдана звали Антон, и он был довольно милым мальчиком.
Сейчас актеров объединяет только работа, ведь Ирине недавно предложили выйти замуж.
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