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С ребенком на руках — Ирина Кудашова после предложения показала себя с другим

25 апреля 2024 18:14
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актриса Ирина Кудашова намекнула на ребенка от своего коллеги по сериалу Школа
Ирина Кудашова с актером Богданом Осадчуком на фотосессии. Фото: Instagram Ирины Кудашовой
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская актриса Ирина Кудашова заинтриговала своих подписчиков неожиданными снимками. Звезда сериала "Школа" показала фотографии с маленьким ребенком рядом со своим коллегой по сериалу Богданом Осадчуком.

Соответствующие фотографии Ирина Кудашова показала на своей странице в соцсети Instagram.

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Ирина Кудашова с младенцем на руках

Украинская актриса показала себя на общих фотографиях со своим коллегой по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком. Причем, на руках Ирина Кудашова держит маленького ребенка, на которого нежно смотрит и актер рядом.

Главная героиня сериала "Школа" решила заинтриговать своих подписчиков надписью под фотографиями. Ирина поинтересовалась, не Богдана ли это ребенок на руках у нее.

"Добрый день, студия! А это не твой ребенок? @osadchukbogdann", — написала Ирина Кудашова в описании под своими фото.

Публикация со страницы Ирины Кудашовой
Ирина Кудашова и Богдан Осадчук с ребенком. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Ирины Кудашовой

Когда фолловеры украинской актрисы увидели эти фотографии, они не смогли остаться в стороне и просто промолчать. Люди в комментариях начали спрашивать у Ирины о ребенке, ведь, судя по реакциям, они были в шоке увидеть это.

  • Ты стала мамой? Поздравляю, вы станете хорошими родителями
  • А ты ведь не была беременна, но я очень рада, что у вас доченька
  • Вы с нас смеетесь что ли?) Узнайте уже, что это за секреты такие
Комментарии со страницы Ирины Кудашовой
Комментарии со страницы Ирины Кудашовой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ирины Кудашовой
Комментарий со страницы Ирины Кудашовой. Фото: скриншот из Instagram

Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа"

Украинские актеры вместе снимались в телесериале под названием "Школа", в котором говорится о самых актуальных проблемах подростков. В сериале Ирину звали Никой, она играла роль сложного подростка, и Богдана звали Антон, и он был довольно милым мальчиком.

Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа"
Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа". Фото: телеканал "1+1"

Сейчас актеров объединяет только работа, ведь Ирине недавно предложили выйти замуж.

Публикация со страницы Ирины Кудашовой
Ирина Кудашова со своим парнем, сделавшим ей предложение. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирина Кудашова показала дорогой подарок от своего любимого.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса Ирина Кудашова шокировала неожиданным признанием про своего бывшего.

Также мы сообщали о том, что телезвезда Ирина Кудашова впервые увидела квартиру, которую обстреляли оккупанты.

шоу-бизнес
сериал "Школа"
Ирина Кудашова
Богдан Осадчук

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