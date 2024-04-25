Актриса Ирина Кудашова намекнула на ребенка от своего коллеги по сериалу Школа

Ирина Кудашова с актером Богданом Осадчуком на фотосессии. Фото: Instagram Ирины Кудашовой

Молодая украинская актриса Ирина Кудашова заинтриговала своих подписчиков неожиданными снимками. Звезда сериала "Школа" показала фотографии с маленьким ребенком рядом со своим коллегой по сериалу Богданом Осадчуком.

Соответствующие фотографии Ирина Кудашова показала на своей странице в соцсети Instagram.

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Ирина Кудашова с младенцем на руках

Украинская актриса показала себя на общих фотографиях со своим коллегой по сериалу "Школа" Богданом Осадчуком. Причем, на руках Ирина Кудашова держит маленького ребенка, на которого нежно смотрит и актер рядом.

Главная героиня сериала "Школа" решила заинтриговать своих подписчиков надписью под фотографиями. Ирина поинтересовалась, не Богдана ли это ребенок на руках у нее.

"Добрый день, студия! А это не твой ребенок? @osadchukbogdann", — написала Ирина Кудашова в описании под своими фото.

Ирина Кудашова и Богдан Осадчук с ребенком. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Ирины Кудашовой

Когда фолловеры украинской актрисы увидели эти фотографии, они не смогли остаться в стороне и просто промолчать. Люди в комментариях начали спрашивать у Ирины о ребенке, ведь, судя по реакциям, они были в шоке увидеть это.

Ты стала мамой? Поздравляю, вы станете хорошими родителями

А ты ведь не была беременна, но я очень рада, что у вас доченька

Вы с нас смеетесь что ли?) Узнайте уже, что это за секреты такие

Комментарии со страницы Ирины Кудашовой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ирины Кудашовой. Фото: скриншот из Instagram

Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа"

Украинские актеры вместе снимались в телесериале под названием "Школа", в котором говорится о самых актуальных проблемах подростков. В сериале Ирину звали Никой, она играла роль сложного подростка, и Богдана звали Антон, и он был довольно милым мальчиком.

Ирина Кудашова и Богдан Осадчук в сериале "Школа". Фото: телеканал "1+1"

Сейчас актеров объединяет только работа, ведь Ирине недавно предложили выйти замуж.

Ирина Кудашова со своим парнем, сделавшим ей предложение. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирина Кудашова показала дорогой подарок от своего любимого.

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