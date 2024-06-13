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Всесвітній день донора в Україні — хто може пожертвувати свою кров для допомоги

13 червня 2024 21:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Всесвітній день донора 2024 — хто та як може здати кров, щоб допомогти
Дівчина у лікарні здає кров. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно 14 червня Україна разом з іншими країнами відзначає Всесвітній день донора крові. Це свято слугує нагадуванням про важливу справу, яка рятує життя. Також цією особливою датою ми висловлюємо вдячність усім донорам за їх благородний вчинок. 

Спеціально до Всесвітнього дня донора крові Новини.LIVE розповідає, як стати донором крові та її компонентів в Україні, які є умови та протипоказання. 

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Хто може стати донором крові

Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров'я України, яка була викладена на офіційному сайті, донором крові може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Також в Україні кров можуть здати іноземці, що мають постійну посвідку на проживання у нашій державі.

Одна з важливих умов для здачі крові — вага донора не може бути меншою за 50 кг. Інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров'я. Варто зауважити, що у деяких центрах приймають із вагою від 55-60 кг. 

Ну і, звичайно, людина має бути здоровою, тобто не мати протипоказань, хронічних захворювань. Якщо ви приймаєте ліки або стоїте на обліку, то не можете бути донором. 

 

Хто може стати донором крові
Чоловік здає кров. Фото: depositphotos.com

Які є протипоказання щодо донорства

Як розповідає сайт ДонорUA, протипоказання поділяють на тимчасові, тобто людина не може здавати кров якийсь період часу, наприклад, поки не вилікується від застуди, а також абсолютні — таку людину не допускають до донорства. 

Чому не можна здавати кров під час підвищеної температури чи хронічного захворювання? Все дуже просто, це насамперед турбота про самих донорів. Адже у цей період організм потребує відпочинку та лікування, а не навантаження, яким є донація крові.

Людей із наступними захворюваннями не допускають до здачі крові:

  • носійство ВІЛ-інфекції;
  • СНІД;
  • сифіліс вроджений або набутий;
  • вірусні гепатити;
  • усі форми туберкульозу;
  • бруцельоз;
  • сипний тиф;
  • туляремія;
  • лепра;
  • хвороба Крейтцфельдта-Якоба;
  • ехінококкоз;
  • токсоплазмоз;
  • філяріатоз;
  • лейшманіоз тощо.

Також донорами крові не можуть бути люди, які мають:

  • онкологічні захворювання;
  • хвороби крові;
  • органічні захворювання ЦНС;
  • психічні захворювання;
  • серцево-судинні захворювання;
  • хвороби органів дихання;
  • наркоманія;
  • алкоголізм тощо.

Якщо ви хочете стати донором крові, варто пройти медичне обстеження, обов'язково здати розгорнутий аналіз крові, щоб переконатися що у вас точно немає протипоказань. 

 

Які є протипоказання щодо донорства
Дівчина у лікарні здає кров. Фото: istockphoto.com

Як дізнатися, де та кому здати кров

Варто обрати центр крові, наприклад, той, що знаходиться до вас найближче. Можна здати кров для конкретного реципієнта, а також запланувати донацію на зручний для вас день і час.

Щоби піти на процедуру, вам не потрібно приносити медичні довідки. У центрі у вас візьмуть кров, щоб перевірити групу, резус, рівень цукру та заліза. Також кров, яку ви здали обов'язково перевірятимуть на небезпечні хвороби, зокрема вищеперераховані. 

 

Раніше ми писали, яка група крові найбільше подобається комарам, що ще може їх приваблювати та як захиститися.

Нагадаємо, ми розповідали, з якою групою крові найбільше довгожителів.

Також ділимося з вами цікавою інформацією, що група крові може розповісти про ваш характер. 

Україна
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