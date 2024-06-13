Всемирный день донора 2024 — кто и как может сдать кровь, чтобы помочь

Девушка в больнице сдает кровь. Фото: shutterstock.com

Каждый год 14 июня Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день донора крови. Этот праздник служит напоминанием о важном деле, которое спасает жизнь. Также этой особой датой мы выражаем признательность всем донорам за их благородный поступок.

Специально ко Всемирному дню донора крови Новини.LIVE рассказывает, как стать донором крови и ее компонентов в Украине, какие условия и противопоказания.

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Кто может стать донором крови

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, которая была выложена на официальном сайте, донором крови может быть каждый дееспособный украинец в возрасте от 18 лет. Также в Украине кровь могут сдать иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в нашем государстве.

Одно из важных условий для сдачи крови — вес донора не может быть менее 50 кг. Иначе забор крови может быть небезопасен для вашего здоровья. Следует отметить, что в некоторых центрах принимают с весом от 55-60 кг.

Ну и, конечно, человек должен быть здоровым, то есть не иметь противопоказаний, хронических заболеваний. Если вы принимаете лекарство или стоите на учете, то не можете быть донором.

Мужчина сдает кровь. Фото: depositphotos.com

Какие противопоказания относительно донорства

Как рассказывает сайт ДонорUA, противопоказания разделяют на временные, то есть человек не может сдавать кровь какой-то период времени, например, пока не вылечится от простуды, а также абсолютные — такого человека не допускают к донорству.

Почему нельзя сдавать кровь при повышенной температуре или хроническом заболевании? Все очень просто, это, прежде всего, забота о самих донорах. Ведь в этот период организм нуждается в отдыхе и лечении, а не на нагрузке, которой является донация крови.

Людей со следующими заболеваниями не допускают к сдаче крови:

носительство ВИЧ-инфекции;

СПИД;

сифилис врожденный или приобретенный;

вирусные гепатиты;

все формы туберкулеза;

бруцеллез;

сыпной тиф;

туляремия;

лепра;

болезнь Крейтцфельдта-Якоба;

эхинококкоз;

токсоплазмоз;

филяриатоз;

лейшманиоз и т.д.

Также донорами крови не могут быть люди, имеющие:

онкологические заболевания;

болезни крови;

органические заболевания ЦНС;

психические болезни;

сердечно-сосудистые заболевания;

болезни органов дыхания;

наркомания;

алкоголизм и т.д.

Если вы хотите стать донором крови, следует пройти медицинское обследование, обязательно сдать развернутый анализ крови, чтобы убедиться, что у вас точно нет противопоказаний.

Девушка в больнице сдает кровь. Фото: istockphoto.com

Как узнать, где и кому сдать кровь

Стоит выбрать центр крови, например, находящийся к вам ближе всего. Можно сдать кровь для конкретного реципиента, а также запланировать донацию на удобный день и время.

Чтобы пойти на процедуру, вам не нужно приносить медицинские справки. В центре возьмут кровь, чтобы проверить группу, резус, уровень сахара и железа. Также кровь, которую вы сдали, обязательно будут проверять на опасные болезни, в частности вышеперечисленные.

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