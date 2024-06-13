Всемирный день донора 2024 — кто и как может сдать кровь, чтобы помочь

Всемирный день донора в Украине — кто может пожертвовать свою кровь для помощи
Каждый год 14 июня Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день донора крови. Этот праздник служит напоминанием о важном деле, которое спасает жизнь. Также этой особой датой мы выражаем признательность всем донорам за их благородный поступок.
Специально ко Всемирному дню донора крови Новини.LIVE рассказывает, как стать донором крови и ее компонентов в Украине, какие условия и противопоказания.
Кто может стать донором крови
Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, которая была выложена на официальном сайте, донором крови может быть каждый дееспособный украинец в возрасте от 18 лет. Также в Украине кровь могут сдать иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в нашем государстве.
Одно из важных условий для сдачи крови — вес донора не может быть менее 50 кг. Иначе забор крови может быть небезопасен для вашего здоровья. Следует отметить, что в некоторых центрах принимают с весом от 55-60 кг.
Ну и, конечно, человек должен быть здоровым, то есть не иметь противопоказаний, хронических заболеваний. Если вы принимаете лекарство или стоите на учете, то не можете быть донором.
Какие противопоказания относительно донорства
Как рассказывает сайт ДонорUA, противопоказания разделяют на временные, то есть человек не может сдавать кровь какой-то период времени, например, пока не вылечится от простуды, а также абсолютные — такого человека не допускают к донорству.
Почему нельзя сдавать кровь при повышенной температуре или хроническом заболевании? Все очень просто, это, прежде всего, забота о самих донорах. Ведь в этот период организм нуждается в отдыхе и лечении, а не на нагрузке, которой является донация крови.
Людей со следующими заболеваниями не допускают к сдаче крови:
- носительство ВИЧ-инфекции;
- СПИД;
- сифилис врожденный или приобретенный;
- вирусные гепатиты;
- все формы туберкулеза;
- бруцеллез;
- сыпной тиф;
- туляремия;
- лепра;
- болезнь Крейтцфельдта-Якоба;
- эхинококкоз;
- токсоплазмоз;
- филяриатоз;
- лейшманиоз и т.д.
Также донорами крови не могут быть люди, имеющие:
- онкологические заболевания;
- болезни крови;
- органические заболевания ЦНС;
- психические болезни;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- болезни органов дыхания;
- наркомания;
- алкоголизм и т.д.
Если вы хотите стать донором крови, следует пройти медицинское обследование, обязательно сдать развернутый анализ крови, чтобы убедиться, что у вас точно нет противопоказаний.
Как узнать, где и кому сдать кровь
Стоит выбрать центр крови, например, находящийся к вам ближе всего. Можно сдать кровь для конкретного реципиента, а также запланировать донацию на удобный день и время.
Чтобы пойти на процедуру, вам не нужно приносить медицинские справки. В центре возьмут кровь, чтобы проверить группу, резус, уровень сахара и железа. Также кровь, которую вы сдали, обязательно будут проверять на опасные болезни, в частности вышеперечисленные.
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