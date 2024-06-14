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Власова несподівано захистила Потапа, з яким колись посварилася на російському шоу

14 червня 2024 11:15
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсар
Євгенія Власова захистила Потапа після сварки на російському шоу
Українська співачка Євгенія Власова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсар

Українська співачка Євгенія Власова дала відверте інтерв’ю, в якому розповіла про своє особисте і професійне життя. Висловилася популярна артистка і про діяльність відомого репера, продюсера і заслуженого артиста України Потапа.

Про це Євгенія Власова розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Євгенія Власова про Потапа

Відома виконавиця прокоментувала те, чим зараз займається український репер Потап. Євгенія Власова зізналася, що між нею та продюсером навіть виникали конфлікти, які були на російському конкурсі. Однак, співачка вважає, що люди повинні поважати вибір інших людей і не перетинати кордони одне одного.

"Як би там не було, людина має право на те, щоб обрати те, що він вважає за потрібне у своєму житті. Попри те, що з Потапом у мене були конфлікти, це було на російському конкурсі. Але я за те, щоб ми не перетинали кордони одне одного, тому що з цього і починається… Якщо ми не поважаємо вибір іншої людини, то це може переходити на рівень державний", — наголосила Євгенія Власова.

Евгения Власова
Співачка Євгенія Власова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська виконавиця додала, що вона гадки не має, що конкретно робить Потап, але впевнена, що кожна людина має право самостійно обрати такий шлях, яким вона хоче йти. 

"Я не знаю, що там точно, але кожна людина має право на свій вибір будь-який", — також додала українська артистка.

Російська мова для Євгенії Власової

Днями українська співачка Євгенія Власова висловилася про російську мову під час повномасштабної війни. Артистка наголосила, що вона не поділяє людей на мову і національність, тому вважає, що ця тема не повинна бути причиною війни.

"Люди повинні розуміти, коли вони живуть в Україні, вони повинні говорити українською. Але мова — це інструмент творця, який даний нам для того, щоб ми розуміли один одного, а не для того, щоб ми воювали і вбивали. Я не поділяю людей на мову і національності і не робитиму так", — заявила Євгенія Власова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Євгенія Власова зізналася, чим вона займається. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Євгенія Власова розкрила секрет своєї молодості. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Євгенія Власова зізналася, чому пішла з шоу-бізнесу.

шоу-бізнес
Євгенія Власова
Потап
українські зірки

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