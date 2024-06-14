Евгения Власова защитила Потапа после ссоры на российском шоу

Украинская певица Евгения Власова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Евгения Власова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей личной и профессиональной жизни. Высказалась популярная артистка и о деятельности известного рэпера, продюсера и заслуженного артиста Украины Потапа.

Об этом Евгения Власова рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известная исполнительница прокомментировала то, чем сейчас занимается украинский рэпер Потап. Евгения Власова призналась, что между ней и продюсером даже возникали конфликты, которые были на российском конкурсе. Однако, певица считает, что люди должны уважать выбор других людей и не пересекать границы друг друга.

"Как бы то ни было, человек имеет право на то, чтобы выбрать то, что он считает нужным в своей жизни. Несмотря на то, что с Потапом у меня были конфликты, это было на российском конкурсе. Но я за то, чтобы мы не пересекали границы друг друга, потому что с этого и начинается… Если мы не уважаем выбор другого человека, то это может переходить на государственный уровень", — подчеркнула Евгения Власова.

Певица Евгения Власова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница добавила, что она не подозревает, что конкретно делает Потап, но уверена, что каждый человек имеет право самостоятельно выбрать такой путь, по которому он хочет идти.

"Я не знаю, что там точно, но каждый человек имеет право на свой выбор любой", — также добавила украинская артистка.

Русский язык для Евгении Власовой

На днях украинская певица Евгения Власова высказалась о русском языке во время полномасштабной войны. Артистка подчеркнула, что она не разделяет людей на язык и национальность, поэтому считает, что эта тема не должна быть причиной войны.

"Люди должны понимать, когда они живут в Украине, они должны говорить на украинском. Но язык — это инструмент творца, который дан нам для того, чтобы мы понимали друг друга, а не для того, чтобы мы воевали и убивали. Я не разделяю людей на язык и национальности и не буду так делать", — заявила Евгения Власова.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Евгения Власова призналась, чем она занимается.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Евгения Власова раскрыла секрет своей молодости.

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