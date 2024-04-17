Спортсмен Василь Вірастюк розкрив всю правду про придбані квартири

Спортсмен Василь Вірастюк на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український спортсмен і актор, чоловік, який має титул "найсильніша людина світу", Василь Вірастюк дав інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування заслужений майстер спорту України і народний депутат чесно розповів про декілька своїх квартир.

Інтерв’ю з Василем Вірастюком Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Василь Вірастюк про свої квартири

Український спортсмен, який з 2021 року є народним депутатом, висловився про свої придбані квартири. Він наголосив на тому, що його спортивна кар’єра допомогла йому заробити гроші, щоб купити квартири. Проте Василь зазначив, що він придбав дві квартири ще до каденції нардепа.

Заслужений майстер спорту Василь Вірастюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Спортсмен також додав, що в ЗМІ почали розганяти, нібито ці квартири він придбав під час каденції депутата і під час повномасштабної війни в Україні, хоча це не так.

"Я за свою спортивну кар’єру мав можливість заробити. Навіть ті дві квартири, про які нещодавно писали, були придбані до моєї каденції народного депутата, проплачені. Але внаслідок того, що документи отримувалися впродовж півтора роки від забудовника, виходить так, що журналісти собі розглянули, що у народного депутата під час його каденції під час війни в країні з’явилося ще дві квартири", — наголосив Василь Вірастюк.

Василь Вірастюк у політиці

На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський запропонував Василю Вірастюку стати народним депутатом. Було багато різних рішень стосовно його перебування у політиці, проте врешті-решт Василь став народним депутатом і зараз є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Народний депутат Василь Вірастюк у Верховній Раді. Фото: Facebook Василя Вірастюка

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