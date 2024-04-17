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Вирастюк оправдался за две квартиры, которые он купил

17 апреля 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Спортсмен Василий Вирастюк раскрыл всю правду о приобретенных квартирах
Спортсмен Василий Вирастюк на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский спортсмен и актер, мужчина, имеющий титул "самый сильный человек мира", Василий Вирастюк дал интервью Славе Демину. Во время общения заслуженный мастер спорта Украины и народный депутат честно рассказал о нескольких квартирах.

Интервью с Василием Вирастюком Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Василий Вирастюк о своих квартирах

Украинский спортсмен, который с 2021 года является народным депутатом, высказался о своих приобретенных квартирах. Он отметил, что его спортивная карьера помогла ему заработать деньги, чтобы купить квартиры. Однако Василий отметил, что он приобрел две квартиры еще до каденции нардепа.

Василий Вырастюк
Заслуженный мастер спорта Василий Вирастюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Спортсмен также добавил, что в СМИ начали разгонять, что эти квартиры он приобрел во время каденции депутата и во время полномасштабной войны в Украине, хотя это не так.

"Я за свою спортивную карьеру имел возможность заработать. Даже те две квартиры, о которых недавно писали, были приобретены в мою каденцию народного депутата, проплачены. Но вследствие того, что документы получались в течение полутора лет от застройщика, получается так, что журналисты себе рассмотрели, что у народного депутата во время его каденции во время войны в стране появилось еще две квартиры", — подчеркнул Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк в политике

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Василию Вирастюку стать народным депутатом. Было много разных решений касательно его пребывания в политике, однако, наконец Василий стал народным депутатом и сейчас является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Василий Вырастюк
Народный депутат Василий Вирастюк в Верховной Раде. Фото: Facebook Василия Вирастюка

Напомним, мы писали о том, что украинский спортсмен Василий Вирастюк высказался о разводе с женой.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмен и актер Василий Вирастюк оконфузился на публику из-за неуместного заявления.

Также мы сообщали о том, что заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк рассказал об отношениях со старшим сыном.

Василий Вирастюк
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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