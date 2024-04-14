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Відомий український співак опинився в Ізраїлі під час нападу Ірану

14 квітня 2024 21:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Макс Барських опинився в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі — подробиці
Український співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Макс Барських прилетів до Ізраїлю в рамках свого концертного туру. Через декілька годин після його виступу у Тель-Авіві Іран атакував країну великою кількістю ракет та безпілотників.

Після вибухів артист вийшов на зв'язок із шанувальниками у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Макс Барських опинився в епіцентрі бойових дій

У Макса Барських зараз триває тур "Зорепад.На біс", в рамках якого він відвідав Ізраїль. Шанувальники артиста почали бити на сполох після того, як Іран атакував країну великою кількістю ракет та шахедів, адже співак в цей вечір давав концерт в одному з клубів Тель-Авіву.

Артист вийшов на зв'язок з аудиторією, подякував за турботу та повідомив, що він та його команда перебувають у безпеці. Він додав, що вибухи його вже не лякають, адже для українців обстріли вже стали частиною буднів.

"У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці та продовжуємо тур "Зорепад.На біс". Вже третій рік поспіль Росія щоденно атакує міста України, і подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця. Тому нас цим не зламати, і ми не з лякливих", — заявив Барських.

В рамках музичного туру на 14 квітня в артиста був запланований концерт в ізраїльському місті Хайфа, однак через атаку Ірану виступ був під питанням. Втім артисту все ж вдалося виступити у такий складний час.

Концерт Макс Барських
Концерт Макса Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Раніше Макс Барських презентував новий кліп та похизувався сталевим пресом. Також він розповів, що переживав на початку повномасштабного вторгнення.

Іран
Ізраїль
війна
обстріли
Макс Барських
шоу-бізнес
співак
атака

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