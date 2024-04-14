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Известный украинский певец оказался в Израиле во время нападения Ирана

14 апреля 2024 21:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Макс Барских оказался в эпицентре боевых действий в Израиле.
Украинский певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Макс Барских прилетел в Израиль в рамках своего концертного тура. Через несколько часов после его выступления в Тель-Авиве, Иран атаковал страну большим количеством ракет и беспилотников.

После взрывов артист вышел на связь с поклонниками в Stories на своей странице Instagram.

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Макс Барских оказался в эпицентре боевых действий

У Макса Барских сейчас продолжается тур "Звездопад. На бис", в рамках которого он посетил Израиль. Поклонники артиста начали бить тревогу после того, как Иран атаковал страну большим количеством ракет и шахедов, ведь певец в этот вечер давал концерт в одном из клубов Тель-Авива.

Артист вышел на связь с аудиторией, поблагодарил за заботу и сообщил, что он и его команда находятся в безопасности. Он добавил, что взрывы его уже не пугают, ведь для украинцев обстрелы стали частью будней.

"У нас все хорошо, не волнуйтесь, мы в безопасности и продолжаем тур "Звездопад. На бис". Уже третий год подряд Россия ежедневно атакует города Украины, и подобные новости стали ужасной жесткой рутиной для каждого украинца. Поэтому нас этим не сломать и мы не из пугливых", — заявил Барских.

В рамках музыкального тура, на 14 апреля у артиста был запланирован концерт в израильском городе Хайфа, однако из-за атаки Ирана выступление было под вопросом. Впрочем, артисту все же удалось выступить в такое сложное время.

Концерт Макс Барских
Концерт Макса Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Ранее Макс Барских презентовал новый клип и похвастался стальным прессом. Также он рассказал, что переживал в начале полномасштабного вторжения.

Иран
Израиль
война
обстрелы
Макс Барских
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