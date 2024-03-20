Відомий артист цирку Владислав Грудінін загинув на війні

Український артист цирку Владислав Грудінін. Фото: facebook/vlad.grudininettel

Артист Національного цирку України Владислав Грудінін загинув під час виконання бойового завдання. Його колеги у жалобі.

Про це повідомили у групі циркової спільноти.

Читайте також:

Артист цирку Владислав Грудінін захищав Україну до останнього подиху

Артист Національного цирку України Владислав Грудінін загинув на війні 19 березня.

Його колеги запам'ятали його, як творчу, несамовито обдаровану і віддану мистецтву особистість. Вони у жалобі і передали свої співчуття родині загиблого. Дата прощання з Героєм поки що не відома.

"Загинув захищаючи Україну. Схиляємось у твою пам'ять за стійкість і захист нашої країни. Співчуття рідним, близьким, колегам по творчій роботі та усьому українському цирковому товариству", — написали на сторінці групи.

Український артист цирку Владислав Грудінін. Фото: facebook/vlad.grudininettel

Нагадаємо, на фронті загинув рівненнський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату українського артиста напередодні Різдва — зірка серіалу "Супер копи" Богдан Колесник поклав своє життя за незалежність країни.