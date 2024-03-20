Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Відомий артист цирку Владислав Грудінін загинув на війні arrow

Відомий артист цирку Владислав Грудінін загинув на війні

20 березня 2024 19:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Відомий артист цирку Владислав Грудінін загинув на війні
Український артист цирку Владислав Грудінін. Фото: facebook/vlad.grudininettel
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Артист Національного цирку України Владислав Грудінін загинув під час виконання бойового завдання. Його колеги у жалобі.

Про це повідомили у групі циркової спільноти

Читайте також:

Артист цирку Владислав Грудінін захищав Україну до останнього подиху

Артист Національного цирку України Владислав Грудінін загинув на війні 19 березня.

Його колеги запам'ятали його, як творчу, несамовито обдаровану і віддану мистецтву особистість. Вони у жалобі і передали свої співчуття родині загиблого. Дата прощання з Героєм поки що не відома.

"Загинув захищаючи Україну. Схиляємось у твою пам'ять за стійкість і захист нашої країни. Співчуття рідним, близьким, колегам по творчій роботі та усьому українському  цирковому товариству", — написали на сторінці групи.

Український артист цирку Владислав Грудінін. Фото: facebook/vlad.grudininettel
Український артист цирку Владислав Грудінін. Фото: facebook/vlad.grudininettel

Нагадаємо, на фронті загинув рівненнський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату українського артиста напередодні Різдва — зірка серіалу "Супер копи" Богдан Колесник поклав своє життя за незалежність країни.

смерть
артисти
українські зірки
цирк
військовослужбовці
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство