Відомий артист цирку Владислав Грудінін загинув на війні
Артист Національного цирку України Владислав Грудінін загинув під час виконання бойового завдання. Його колеги у жалобі.
Про це повідомили у групі циркової спільноти.
Артист цирку Владислав Грудінін захищав Україну до останнього подиху
Артист Національного цирку України Владислав Грудінін загинув на війні 19 березня.
Його колеги запам'ятали його, як творчу, несамовито обдаровану і віддану мистецтву особистість. Вони у жалобі і передали свої співчуття родині загиблого. Дата прощання з Героєм поки що не відома.
"Загинув захищаючи Україну. Схиляємось у твою пам'ять за стійкість і захист нашої країни. Співчуття рідним, близьким, колегам по творчій роботі та усьому українському цирковому товариству", — написали на сторінці групи.
Нагадаємо, на фронті загинув рівненнський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату українського артиста напередодні Різдва — зірка серіалу "Супер копи" Богдан Колесник поклав своє життя за незалежність країни.
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