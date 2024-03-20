Известный артист цирка Владислав Грудинин погиб на войне
Артист Национального цирка Украины Владислав Грудинин погиб во время выполнения боевого задания. Его коллеги в трауре.
Об этом сообщили в группе циркового сообщества.
Артист цирка Владислав Грудинин защищал Украину до последнего вздоха
Артист Национального цирка Украины Владислав Грудинин погиб на войне 19 марта.
Его коллеги запомнили его, как творческую, неистово одаренную и преданную искусству личность. Они в трауре и передали свои соболезнования семье погибшего. Дата прощания с Героем пока не известна.
"Погиб защищая Украину. Склоняемся в твою память за стойкость и защиту нашей страны. Соболезнования родным, близким, коллегам по творческой работе и всему украинскому цирковому обществу", — написали на странице группы.
Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальную весть о потере украинского артиста в канун Рождества — звезда сериала "Супер копы" Богдан Колесник положил свою жизнь за независимость страны.
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