Известный артист цирка Владислав Грудинин погиб на войне

Украинский артист цирка Владислав Грудинин. Фото: facebook/vlad.grudininettel

Артист Национального цирка Украины Владислав Грудинин погиб во время выполнения боевого задания. Его коллеги в трауре.

Об этом сообщили в группе циркового сообщества.

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Артист Национального цирка Украины Владислав Грудинин погиб на войне 19 марта.

Его коллеги запомнили его, как творческую, неистово одаренную и преданную искусству личность. Они в трауре и передали свои соболезнования семье погибшего. Дата прощания с Героем пока не известна.

"Погиб защищая Украину. Склоняемся в твою память за стойкость и защиту нашей страны. Соболезнования родным, близким, коллегам по творческой работе и всему украинскому цирковому обществу", — написали на странице группы.

Украинский артист цирка Владислав Грудинин. Фото: facebook/vlad.grudininettel

Напомним, на фронте погиб ровенский актер театра Владимир Фединчук. Также мы сообщали печальную весть о потере украинского артиста в канун Рождества — звезда сериала "Супер копы" Богдан Колесник положил свою жизнь за независимость страны.