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Великодній Playboy — Вікторія Бекхем оголила форми і вдягнула вушка кролика

31 березня 2024 23:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Вікторія Бекхем оголила форми і вдягнула вушка кролика на Великдень — фото
Американська дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram/victoriabeckham
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема Вікторія вразила святковим фото. Вона у пікантному вбранні приміряла маску кролика та влаштувала сімейну фотосесію. 

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Вікторія Бекхем приміряла образ великоднього кролика

Американська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як відствяткувала  Великдень. Вона разом з сім'єю влаштувала спільну фотосесію. Всі приміряли вуха кролика. 

Сама ж зірка також приміряла маску головного символа свята. Втім, додала пікантності в образ — вдягнула синій комбінезом з глибоким декольте та коротку кофтинку. Вікторія привітала всіх зі святом.

"З Великоднем! Цілую!" — написала вона.

Нагадаємо, футбольний тренер Девід Бекхем подарував дружині люксовий подарунок. Також він зізнався, чому вирішив одружитися на коханій.

США
футбол
мода
Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
фото
Великдень

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