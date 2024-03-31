Вікторія Бекхем оголила форми і вдягнула вушка кролика на Великдень — фото

Великодній Playboy — Вікторія Бекхем оголила форми і вдягнула вушка кролика
Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема Вікторія вразила святковим фото. Вона у пікантному вбранні приміряла маску кролика та влаштувала сімейну фотосесію.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Вікторія Бекхем приміряла образ великоднього кролика
Американська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як відствяткувала Великдень. Вона разом з сім'єю влаштувала спільну фотосесію. Всі приміряли вуха кролика.
Сама ж зірка також приміряла маску головного символа свята. Втім, додала пікантності в образ — вдягнула синій комбінезом з глибоким декольте та коротку кофтинку. Вікторія привітала всіх зі святом.
"З Великоднем! Цілую!" — написала вона.
Нагадаємо, футбольний тренер Девід Бекхем подарував дружині люксовий подарунок. Також він зізнався, чому вирішив одружитися на коханій.
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