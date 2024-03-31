Вікторія Бекхем оголила форми і вдягнула вушка кролика на Великдень — фото

Американська дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram/victoriabeckham

Дружина відомого футболіста Девіда Бекхема Вікторія вразила святковим фото. Вона у пікантному вбранні приміряла маску кролика та влаштувала сімейну фотосесію.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Вікторія Бекхем приміряла образ великоднього кролика

Американська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як відствяткувала Великдень. Вона разом з сім'єю влаштувала спільну фотосесію. Всі приміряли вуха кролика.

Сама ж зірка також приміряла маску головного символа свята. Втім, додала пікантності в образ — вдягнула синій комбінезом з глибоким декольте та коротку кофтинку. Вікторія привітала всіх зі святом.

"З Великоднем! Цілую!" — написала вона.

Нагадаємо, футбольний тренер Девід Бекхем подарував дружині люксовий подарунок. Також він зізнався, чому вирішив одружитися на коханій.