Виктория Бекхэм обнажила формы и надела ушки кролика на Пасху.

Американская дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram/victoriabeckham

Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма Виктория ппечатлила праздничным фото. Она в пикантной одежде примеряла маску кроля и устроила семейную фотосессию.

Фотография звезда выложила в Instagram.

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Виктория Бекхэм примерила образ пасхального кролика

Американская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как отпраздновала Пасху. Она вместе с семьей устроила совместную фотосессию. Все примеряли уши кролика.

Сама же звезда также примеряла маску главного символа праздника. Впрочем, добавила пикантности в образ — надела синий комбинез с глубоким декольте и короткую кофточку. Виктория поздравила всех с праздником.

"С Пасхой! Целую!" — написала она.

Напомним, футбольный тренер Дэвид Бекхэм подарил жене люксовый подарок. Также он признался, почему решил жениться на любимой.