Виктория Бекхэм обнажила формы и надела ушки кролика на Пасху.

Пасхальный Playboy — Виктория Бекхэм обнажила формы и надела ушки кролика
Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма Виктория ппечатлила праздничным фото. Она в пикантной одежде примеряла маску кроля и устроила семейную фотосессию.
Фотография звезда выложила в Instagram.
Виктория Бекхэм примерила образ пасхального кролика
Американская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как отпраздновала Пасху. Она вместе с семьей устроила совместную фотосессию. Все примеряли уши кролика.
Сама же звезда также примеряла маску главного символа праздника. Впрочем, добавила пикантности в образ — надела синий комбинез с глубоким декольте и короткую кофточку. Виктория поздравила всех с праздником.
"С Пасхой! Целую!" — написала она.
Напомним, футбольный тренер Дэвид Бекхэм подарил жене люксовый подарок. Также он признался, почему решил жениться на любимой.
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