Важкохвора Катерина Тишкевич показала нову зворушливу фотосесію з чоловіком

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка Катерина Тишкевич, яка страждає на постійні головні болі, показала нову романтичну фотосесію зі своїм чоловіком, актором Валентином Томусяком. Останнім часом дівчина все частіше з'являється у мережі.

Фото опублікувала у своєму Instagram.

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Катерина Тишкевич після того, як пережила реанімацію і кому, повернулася до звичного життя. 29-річна акторка стала частіше з'являтися у соціальних мережах, хоча як і раніше скаржиться на головні болі.

Зізналася, що була не впевнена щодо наряду на фотосесію, який для неї обрали, адже і досі має зайву вагу, набрану під час хвороби.

"Ось вам красиві та нарядні ми. Коли запропонувала мені цю сукню, я зовсім розгубилася, бо була впевнена, що мені таке не личить. Бо я все ще +10 і дуже боялася що буду великим рожевим тістечком. Але Маріам запевнила, що все буде дуже гарно і я довірилася. Вийшло дійсно дуже чудово", — поділилася Тишкевич.

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

На фото Катя у пишній рожевій сукні, яка підкреслює її декольте, позує разом з чоловіком. Вони обіймаються, сміються і кокетують.

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також дівчина опублікувала фото, на яких вона позує сама у ніжній білій сукні. У дописі поділилася своїми почуттями щодо останнього дня зими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Тишкевич розповіла, як проходить її лікування. Також вона розповідала, чи подаватиме у суд на лікарів за їхню недбалість.