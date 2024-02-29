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Тяжелобольная Екатерина Тишкевич показала новую трогательную фотосессию с мужем

29 февраля 2024 18:04
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Тяжелобольная Екатерина Тишкевич показала новую трогательную фотосессию с мужем
Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Актриса Екатерина Тишкевич, которая страдает на постоянные головные боли, показала новую романтическую фотосессию со своим мужем, актером Валентином Томусяком. В последнее время девушка все чаще появляется в сети.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Екатерина Тишкевич после того, как пережила реанимацию и кому, вернулась к привычной жизни. 29-летняя актриса стала чаще появляться в социальных сетях, хотя по-прежнему жалуется на головные боли.

Призналась, что была не уверена относительно наряда на фотосессию, который для нее выбрали, ведь до сих пор имеет лишний вес, набранный во время болезни.

 

"Вот вам красивые и нарядные мы. Когда фотограф предложила мне это платье, я совсем растерялась, потому что была уверена, что мне такое не подходит. Потому что я все еще +10 и очень боялась что буду большим розовым пирожным. Но Мариам заверила, что все будет очень хорошо и я доверилась. Получилось действительно очень здорово", — поделилась Тишкевич.

 

Тяжелобольная Екатерина Тишкевич показала новую трогательную фотосессию с мужем - фото 1
Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

На фото Катя в пышном розовом платье, подчеркивающем ее декольте, позирует вместе с мужем. Они обнимаются, смеются и кокетничают.

 

Тяжелобольная Екатерина Тишкевич показала новую трогательную фотосессию с мужем - фото 2
Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также девушка опубликовала фото, на которых она позирует сама в нежном белом платье. В публикации поделилась своими чувствами в последний день зимы.

 

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Тишкевич рассказала, как проходит лечение. Также она рассказывала, будет ли подавать в суд на врачей за их халатность.

болезнь
семья
украинские звезды
фотосессия
Екатерина Тишкевич

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