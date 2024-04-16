Василь Вірастюк зізнався, що зрадив дружині ще задовго до розлучення

Український спортсмен Василь Вірастюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український спортсмен і заслужений майстер спорту Василь Вірастюк дав відверте інтерв’ю. Відомий актор, який має статус "Найсильніша людина світу", чесно розповів про зраду своїй дружині, з якою він був у шлюбу протягом 15 років.

Про це Василь Вірастюк розповів на інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Василь Вірастюк про зраду дружині

Спортсмен наголосив на тому, коли саме в нього почалися стосунки з молодою дівчиною. Василь вважає, що його кохана також зрадила його, поїхавши за кордон на початку повномасштабного вторгнення. До того ж чоловік зазначив, що він ніколи б не залишив своїх дітей, як про це каже його колишня.

"У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку, тому що зробила по-своєму. Якби ми проживали в Бородянці або в Броварах, і вона каже: "Я поїду за кордон", тоді так, ми рятуємо дітей. Я — людина, яка здатна домовлятися і своїх дітей я б не залишив голими і босими, як вона говорить", — сказав Василь Вірастюк.

Спортсмен Василь Вірастюк на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

До того ж український спортсмен додав, що в нього є, що дати своїм дітям, і пояснив, що на все він заробив власним здоров’ям. Також Василь Вірастюк заявив, що життя продовжується навіть попри зраду.

"Мені є, що дати дітям, але не потрібно мене грабувати. Тому що, на жаль, все, що є у нас, — це все я заробив власним здоров’ям. Потрібен відкуп? Життя продовжується. Що нас, єдиний раз зрадили?" — також наголосив український спортсмен.

Стосунки Василя Вірастюка

Василь Вірастюк був одружений зі своєю дружиною протягом 15 років, але нещодавно вони вирішили розлучитися, проте через воєнний стан в країні є певні труднощі з цим процесом. У пари залишилося дві спільні дитини, а у Василя є старший син від першого шлюбу.

Василь Вірастюк зі своєю дружиною і дітьми. Фото: Instagram Василя Вірастюка

Сьогодні у спортсмена нові стосунки з дівчиною, яка на 11 років молодша за нього. У Василя і його нової дівчини не так давно народився син, якого вони назвали Володимиром.

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