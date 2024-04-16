Василий Вирастюк признался, что изменил жене еще задолго до развода

Украинский спортсмен Василий Вирастюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский спортсмен и заслуженный мастер спорта Василий Вирастюк дал откровенное интервью. Известный актер, имеющий статус "Самый сильный человек мира", честно рассказал об измене своей жене, с которой он был в браке в течение 15 лет.

Об этом Василий Вирастюк рассказал на интервью Славе Демину в YouTube.

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Спортсмен отметил, когда именно у него начались отношения с молодой девушкой. Василий считает, что его возлюбленная также предала его, уехав за границу в начале полномасштабного вторжения. К тому же мужчина отметил, что он никогда бы не оставил своих детей, как об этом говорит его бывшая.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Я тот поступок воспринял также предательством с ее стороны, потому что сделала по-своему. Если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах, и она говорит: "Я поеду за границу". Тогда да, мы спасаем детей. Я — человек, способный договариваться, и своих детей я бы не оставил голыми и босыми, как она говорит", — сказал Василий Вирастюк.

Спортсмен Василий Вирастюк на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

К тому же украинский спортсмен добавил, что у него есть, что дать своим детям, и объяснил, что на все он заработал собственным здоровьем. Также Василий Вирастюк заявил, что жизнь продолжается, даже несмотря на измену.

"Мне есть, что дать детям, но не нужно меня грабить. Потому что, к сожалению, все, что есть у нас, — это все я заработал собственным здоровьем. Нужен откуп? Жизнь продолжается. Что нас, единственный раз предали?" — также отметил украинский спортсмен.

Отношения Василия Вирастюка

Василий Вирастюк был женат на своей супруге в течение 15 лет, но недавно они решили расстаться, однако, из-за военного положения в стране есть определенные трудности с этим процессом. У пары осталось два общих ребенка, а у Василия есть старший сын от первого брака.

Василий Вирастюк со своей супругой и детьми. Фото: Instagram Василия Вирастюка

Сегодня у спортсмена новые отношения с девушкой, которая на 11 лет младше его. У Василия и его новой девушки недавно родился сын, которого они назвали Владимиром.

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