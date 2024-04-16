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Василий Вирастюк признался, что его натолкнуло изменить жене

16 апреля 2024 12:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Василий Вирастюк признался, что изменил жене еще задолго до развода
Украинский спортсмен Василий Вирастюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский спортсмен и заслуженный мастер спорта Василий Вирастюк дал откровенное интервью. Известный актер, имеющий статус "Самый сильный человек мира", честно рассказал об измене своей жене, с которой он был в браке в течение 15 лет.

Об этом Василий Вирастюк рассказал на интервью Славе Демину в YouTube.

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Василий Вирастюк об измене жене

Спортсмен отметил, когда именно у него начались отношения с молодой девушкой. Василий считает, что его возлюбленная также предала его, уехав за границу в начале полномасштабного вторжения. К тому же мужчина отметил, что он никогда бы не оставил своих детей, как об этом говорит его бывшая.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Я тот поступок воспринял также предательством с ее стороны, потому что сделала по-своему. Если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах, и она говорит: "Я поеду за границу". Тогда да, мы спасаем детей. Я — человек, способный договариваться, и своих детей я бы не оставил голыми и босыми, как она говорит", — сказал Василий Вирастюк.

Василий Вырастюк на интервью у Славы Демина
Спортсмен Василий Вирастюк на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

К тому же украинский спортсмен добавил, что у него есть, что дать своим детям, и объяснил, что на все он заработал собственным здоровьем. Также Василий Вирастюк заявил, что жизнь продолжается, даже несмотря на измену.

"Мне есть, что дать детям, но не нужно меня грабить. Потому что, к сожалению, все, что есть у нас, — это все я заработал собственным здоровьем. Нужен откуп? Жизнь продолжается. Что нас, единственный раз предали?" — также отметил украинский спортсмен.

Отношения Василия Вирастюка

Василий Вирастюк был женат на своей супруге в течение 15 лет, но недавно они решили расстаться, однако, из-за военного положения в стране есть определенные трудности с этим процессом. У пары осталось два общих ребенка, а у Василия есть старший сын от первого брака.

Василий Вырастюк со своей женой и детьми
Василий Вирастюк со своей супругой и детьми. Фото: Instagram Василия Вирастюка

Сегодня у спортсмена новые отношения с девушкой, которая на 11 лет младше его. У Василия и его новой девушки недавно родился сын, которого они назвали Владимиром.

Напомним, мы писали о том, что украинский спортсмен Василий Вирастюк пошутил над Тайсоном Фьюри.

Ранее мы рассказывали о том, что заслуженный мастер спорта Василий Вирастюк объяснил, сколько сейчас зарабатывают нардепы.

Также мы сообщали о том, что спортсмен Василий Вирастюк рассказал о своих отношениях со старшим сыном.

Василий Вирастюк
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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