Вакарчук надихнувся Оскаром — "Океан Ельзи" вперше випустить англомовний альбом

Український гурт "Океан Ельзи". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Відомий український гурт "Океан Ельзи" повідомив шанувальникам про радісну новину. Музиканти оголосили про початок нового етапу у творчості та вперше в історії презентують пісні англійської мовою.

Про це лідер гурту Святослав Вакарчук повідомив на сторінці в Instagram.

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Гурт "Океан Ельзи" вперше випустить пісні англійською мовою

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до шанувальників та повідомив про новий етап у творчості бенду. Музиканти вперше в історії випустять пісні англійською мовою.

На такий крок Вакарчука надихнула перемога української стрічки "20 днів в Маріуполі" на "Оскарі".

Лідер "Океану Ельзи" хоче продовжити роль режисера фільму та заявити про Україну на весь світ завдяки музиці.

"Нам потрібно зробити так, щоби голос України продовжував звучати сильно і натхненно. Саме тому я з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" збираються випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі та зосереджені. Голоси України здіймаються все вище і вище", — оголосив Вакарчук.

Він також додав, що восени 2024 року "Океан Ельзи" святкує свій 30-річний ювілей та до цієї дати гурт випустить український альбом. Останню платівку музиканти презентували сім років тому.

Раніше ми писали, що гурт "Океан Ельзи" вперше за два роки презентував нову пісню. А фронтмен гурту Вакарчук заспівав для військових у Куп'янську.