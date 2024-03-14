Вакарчук вдохновился Оскаром — "Океан Эльзы" впервые выпустит англоязычный альбом

Украинская группа "Океан Эльзы". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/

Известная украинская группа "Океан Эльзы" сообщила поклонникам о радостной новости. Музыканты объявили о начале нового этапа в творчестве и впервые в истории представят песни на английском языке.

Об этом лидер группы Святослав Вакарчук сообщил на странице в Instagram.

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Группа "Океан Эльзы" впервые выпустит песни на английском языке

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к поклонникам и сообщил о новом этапе в творчестве бенда. Музыканты впервые в истории выпустят песни на английском языке.

На такой шаг Вакарчука вдохновила победа украинской ленты "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре".

Лидер "Океана Эльзы" хочет продолжить роль режиссера фильма и заявить об Украине на весь мир благодаря музыке.

"Нам нужно сделать так, чтобы голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно. Именно поэтому я с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" собираются выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше ", — объявил Вакарчук.

Он также добавил, что осенью 2024 года "Океан Эльзы" отмечает свой 30-летний юбилей и к этой дате группа выпустит украинский альбом. Последнюю пластинку музыканты презентовали семь лет назад.

Ранее мы писали, что группа "Океан Эльзы" впервые за два года презентовала новую песню. А фронтмен группы Вакарчук спел для военных в Купянске.