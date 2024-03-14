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Вакарчук вдохновился Оскаром — "Океан Эльзы" впервые выпустит англоязычный альбом

14 марта 2024 16:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вакарчук вдохновился Оскаром — "Океан Эльзы" впервые выпустит англоязычный альбом
Украинская группа "Океан Эльзы". Фото: instagram.com/okeanelzy_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская группа "Океан Эльзы" сообщила поклонникам о радостной новости. Музыканты объявили о начале нового этапа в творчестве и впервые в истории представят песни на английском языке.

Об этом лидер группы Святослав Вакарчук сообщил на странице в Instagram.

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Группа "Океан Эльзы" впервые выпустит песни на английском языке

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к поклонникам и сообщил о новом этапе в творчестве бенда. Музыканты впервые в истории выпустят песни на английском языке.

На такой шаг Вакарчука вдохновила победа украинской ленты "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре".

Лидер "Океана Эльзы" хочет продолжить роль режиссера фильма и заявить об Украине на весь мир благодаря музыке.

"Нам нужно сделать так, чтобы голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно. Именно поэтому я с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" собираются выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше ", — объявил Вакарчук.

Он также добавил, что осенью 2024 года "Океан Эльзы" отмечает свой 30-летний юбилей и к этой дате группа выпустит украинский альбом. Последнюю пластинку музыканты презентовали семь лет назад.

Ранее мы писали, что группа "Океан Эльзы" впервые за два года презентовала новую песню. А фронтмен группы Вакарчук спел для военных в Купянске.

музыка
Святослав Вакарчук
английский язык
шоу-бизнес
украинские звезды
песня
"Океан Эльзы"
20 дней в Мариуполе

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