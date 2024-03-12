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У ведучої з "1+1" поцупили профіль в соцмережі — що про це відомо

12 березня 2024 11:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведуча ТСН Алла Мазур стала жертвою шахраїв — подробиці
Ведуча ТСН Алла Мазур у себе вдома. Фото: Instagram Алли Мазур
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська журналістка і ведуча каналу "1+1" Алла Мазур потрапила у неприємну ситуацію. Ведуча ТСН розповіла про те, що стала жертвою шахраїв, і попросила своїх підписників бути обережними і якомога сильніше захистити свої соцмережі. 

Відповідним дописом Алла Мазур поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Алла Мазур натрапила на шахраїв

Українська телеведуча розповіла про те, як від її імені в соціальній мережі пишуть знайомим з проханням позичити гроші. Вона зазначила, що все це справа рук шахраїв, які зламали її обліковий запис в Telegram. Тому Аллі доводиться змінювати всі налаштування, щоб виправити цю ситуацію.

"Друзі, увага!‼️ Всі, хто має мій номер телефона, не реагуйте, будь ласка, на повідомлення в Telegram від мене з проханням позичити гроші. Мій Telegram зламали шахраї. Зараз змінюю налаштування. Дякую всім, хто не повірив і віддзвонився", — зазначила Алла Мазур.

Сообщение, которое присылали от имени Аллы Мазур
Повідомлення, яке надсилали від імені Алли Мазур. Фото: прес-служба ТСН

Водночас, ведуча ТСН звернулася до своїх фоловерів з проханням перевірити свої налаштування і сильніше захистити свої соцмережі від шахраїв. 

"Перевірте, будь ласка, і свої налаштування. Зробіть двофакторну аутентифікацію, якщо ще не налаштували. Будьмо уважними і обережними", — звернулася до фоловерів українська ведуча.

Публікація зі сторінки Алли Мазур
Ситуація Алли Мазур з шахрайством. Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на ситуацію Алли Мазур

Ознайомившись із ситуацією, яка склалася у житті української телеведучої, її підписники не змогли промовчати і почали висловлюватися на цю тему. Зокрема, одні почали ділитися власним досвідом в той час, як інші стали коментувати ситуацію Алли.

  • Ага, ось вам і Telegram не зламаєш
  • Так-так) Одразу ж за інтонацією зрозуміло, що то не моя Алла
  • Пару місяців тому в мого брата була така ситуація, call-центри країни-агресорки не сплять. Більш того, монтують п*рнографічні сцени і висилають всім, хто є в Telegram
Коментарі зі сторінки Алли Мазур
Коментарі зі сторінки Алли Мазур. Фото: скриншот з Instagram

Хто така Алла Мазур

Алла Мазур — це відома українська журналістка і ведуча ТСН на телеканалі "1+1". На жаль, декілька років тому жінці довелося зіткнутися з проблемами зі здоров’ям, зокрема, з онкологічним захворюванням, через яке вона зараз має зовсім інший вигляд.

Алла Мазур после химиотерапии
Алла Мазур після хіміотерапії. Фото: Instagram Алли Мазур

Вона розповіла, як саме дізналася про цю проблему, і пояснила, як жила з цим весь цей час.

"Торік перед поїздкою у відпустку я помітила ущільнення в молочній залозі. Нічого не боліло. Просто маленька акуратна горошинка, яка ніяк мене не турбувала. Звернулася до лікаря, він направив мене на мамографію, яка нічого підозрілого не показала. Спокійним було й УЗД. Лікар сказав, що я можу їхати на відпочинок, уникати сонця й прийти на повторну консультацію. Я старалася не концентруватися на хворобі й вірити в краще. Просто в моєму щоденному графіку з’явились нові пункти: огляд, аналіз, консультація", — розповідала Алла Мазур.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Алла Мазур розповіла про загибель свого племінника. 

Раніше ми розповідали про те, що журналістка Алла Мазур повідомила про те, що не стало її батька. 

Також ми повідомляли про те, що ведуча і журналістка Алла Мазур розповіла про свою боротьбу з раком.

шоу-бізнес
Алла Мазур
ТСН
телеканал "1+1"

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