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У ведущей с "1+1" украли профиль в соцсети — что об этом известно

12 марта 2024 11:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущая ТСН Алла Мазур стала жертвой мошенников — подробности
Ведущая ТСН Алла Мазур у себя дома. Фото: Instagram Аллы Мазур
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская журналистка и ведущая канала "1+1" Алла Мазур попала в неприятную ситуацию. Ведущая ТСН рассказала о том, что стала жертвой мошенников, и попросила своих подписчиков быть осторожными и как можно сильнее защитить свои соцсети.

Соответствующим постом Алла Мазур поделилась на своей странице в Instagram.

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Алла Мазур наткнулась на мошенников

Украинская телеведущая рассказала о том, как от ее имени в социальной сети пишут знакомым с просьбой одолжить деньги. Она отметила, что все это дело рук мошенников, которые взломали ее аккаунт в Telegram. Поэтому Алле приходится менять все настройки, чтобы исправить эту ситуацию.

"Друзья, внимание!‼️ Все, кто имеет мой номер телефона, не реагируйте, пожалуйста, на сообщение в Telegram от меня с просьбой одолжить деньги. Мой Telegram взломали мошенники. Сейчас меняю настройки. Спасибо всем, кто не поверил и отзвонился", — отметила Алла Мазур.

Сообщение, которое присылали от имени Аллы Мазур
Сообщение, которое посылали от имени Аллы Мазур. Фото: пресс-служба ТСН

В то же время, ведущая ТСН обратилась к своим фолловерам с просьбой проверить свои настройки и сильнее защитить свои соцсети от мошенников.

"Проверьте, пожалуйста, и свои настройки. Сделайте двухфакторную аутентификацию, если еще не настроили. Будем внимательны и осторожны", — обратилась к фолловерам украинская ведущая.

Публикация со страницы Аллы Мазур
Ситуация Аллы Мазур с мошенничеством. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на ситуацию Аллы Мазур

Ознакомившись с ситуацией, сложившейся в жизни украинской телеведущей, ее подписчики не смогли промолчать и начали высказываться на эту тему. В частности, одни начали делиться собственным опытом, в то время как другие стали комментировать ситуацию Аллы.

  • Ага, вот вам и Telegram не взломаешь
  • Да-да) Сразу же по интонации понятно, что это не моя Алла
  • Пару месяцев назад у моего брата была такая ситуация, call-центры страны-агрессора не спят. Более того, монтируют п*рнографические сцены и высылают всем, кто есть в Telegram
Комментарии со страницы Аллы Мазур
Комментарии со страницы Аллы Мазур. Фото: скриншот из Instagram

Кто такая Алла Мазур

Алла Мазур — это известная украинская журналистка и ведущая ТСН на телеканале "1+1". К сожалению, несколько лет назад женщине пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем, в частности, с онкологическим заболеванием, из-за которого она сейчас выглядит совсем иначе.

Алла Мазур после химиотерапии
Алла Мазур после химиотерапии. Фото: Instagram Аллы Мазур

Она рассказала, как именно узнала об этой проблеме, и объяснила, как жила с этим все это время.

"В прошлом году перед поездкой в отпуск я заметила уплотнение в молочной железе. Ничего не болело. Просто маленькая аккуратная горошинка, которая меня не беспокоила. Обратилась к врачу, он направил меня на маммографию, которая ничего подозрительного не показала. Спокойным было и УЗИ. Врач сказал, что я могу ехать на отдых, избегать солнца и прийти на повторную консультацию. Я старалась не концентрироваться на болезни и верить в лучшее. Просто в моем ежедневном графике появились новые пункты: осмотр, анализ, консультация", — рассказывала Алла Мазур.

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о гибели своего племянника.

Ранее мы рассказывали о том, что журналист Алла Мазур сообщила о том, что не стало ее отца.

Также мы сообщали о том, что ведущая и журналист Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком.

шоу-бизнес
Алла Мазур
ТСН
телеканал "1+1"

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