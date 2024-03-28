У мережі рознесли нову колекцію одягу Кайлі Дженнер

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер зазнала критики від екологічних груп через її нову колекцію модного бренду, яка виготовлена виключно з пластику. Зірку реаліті-шоу звинувачують у якості її лінії суконь, топів, спідниць і штанів від бренду Khy, які створені з викопного палива, а не з екологічно чистих матеріалів.

Про це пише Daily Mail.

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З 38 продуктів з її останньої колекції, яка була випущена 28 лютого, усі зроблені з синтетики, наприклад, спандекса, нейлону, поліестеру або їх комбінації. Khy також пропонує широкий вибір виробів зі штучної шкіри, виготовленої з поліуретану (PU) шкіри — пластикового матеріалу, отриманого з синтетичного полімеру. Минулого року ринок штучної шкіри — або того, що було перейменовано в "веганську шкіру" — оцінювався в приголомшливі 35,4 мільярда доларів США, і зараз він сприяє значному зростанню використання ПУ шкіри в одязі як дешевої альтернативи.

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Однак матеріал не призначений для тривалого використання, він схильний до тріщин і легше зношується.

26-річна Кайлі була нагороджена на церемонії PETA Fashion Awards у грудні за те, що Khy використала штучну шкіру, незважаючи на не дуже екологічний пластиковий елемент цього матеріалу.

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Засновник Collective Fashion Justice Емма Хаканссон сказала: "Цей одяг не призначений для тривалого використання, він побудований на короткочасних трендах без поваги до людей, які його створили, планети чи життя на ній, яке постраждало в процесі. Створення моди, яка завдає шкоди людям, тваринам і планеті, неприємно дивитися, і ми заслуговуємо на одяг, який зроблений красиво, а не просто приємно носити. Майже 69% одягу сьогодні виготовляється з викопного палива. Ми не можемо приборкати кліматичну кризу, одягаючи пластик, а не рослинні, перероблені та біоматеріали".

У той час як Kylie's Cosmetics перейшла на веганські продукти, бренд Khy, який випустив свою першу лінію у листопаді минулого року, не має на своєму веб-сайті жодної інформації щодо етичних чи екологічних стандартів. Замість цього веб-сайт лише зазначає: "Khy прагне переосмислити сучасний гардероб, пропонуючи колекції, які бездоганно поєднують розкіш із повсякденним стилем, охоплюючи різноманітні категорії та стилі. Завдяки співпраці з культовими брендами та світовими дизайнерами ми сподіваємося, що Khy стане платформою, яка надасть доступ до неймовірної моди для всіх".

Схожа історія з брендом SKIMS її сестри Кім, якому екологічна група Good On You присвоїла один із п’яти етичних зірок у модному рейтингу, заявивши, що це бренд, якого вам слід уникати.

Вбрання з лінійки Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Цей бренд надає недостатньо відповідної інформації про те, як він зменшує свій вплив на людей, планету та тварин. Ви маєте право знати, як продукти, які ви купуєте, впливають на проблеми, які вас хвилюють", — йдеться на веб-сайті групи.

Хаканссон додала: "Кардаш’яни мають досвід того, що надають пріоритет прибутку, а не життям тих, хто шиє їхній одяг, і планеті, яку ми ділимо. Skims отримали жахливу оцінку за прозорість свого ланцюжка поставок. Бренди, які роблять правильні речі, зазвичай пишатимуться своїм ланцюгом поставок і розповідатимуть вам про це – тим, у кого немає інформації, не варто довіряти. З усіма грошима, які мають Кардаш’ян, вони зобов’язані гарантувати, що якщо вони виробляють моду, то роблять це таким чином, щоб рухати галузь до справжнього захисту людей, тварин і планети. Натомість зараз вони обирають жадібність".

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила ефектною сукнею. А Кайлі Дженнер приголомшила виходом у мокрій сукні.