В сети разнесли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер подверглась критике от экологических групп из-за ее новой коллекции модного бренда, изготовленной исключительно из пластика. Звезду реалити-шоу обвиняют в качестве ее линейки платьев, топов, юбок и брюк от бренда Khy, созданных из ископаемого топлива, а не из экологически чистых материалов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Из 38 продуктов из ее последней коллекции, выпущенной 28 февраля, все сделана из синтетики, например, спандекса, нейлона, полиэстера или их комбинации. Khy также предлагает широкий выбор изделий из искусственной кожи, изготовленной из полиуретана (PU) кожи — пластикового материала, полученного из синтетического полимера. В прошлом году рынок искусственной кожи — или того, что было переименовано в "веганскую кожу" — оценивался в 35,4 миллиарда долларов США, и сейчас он способствует значительному росту использования ПУ кожи в одежде как дешевой альтернативы.

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Однако материал не предназначен для длительного использования, он подвержен трещинам и легче изнашивается.

26-летняя Кайли была награждена на церемонии PETA Fashion Awards в декабре за то, что Khy использовала искусственную кожу, несмотря на не очень экологичный пластиковый элемент этого материала.

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Основатель Collective Fashion Justice Эмма Хаканссон сказала: "Эта одежда не предназначена для длительного использования, она создана на кратковременных трендах без уважения к людям, которые ее создали, пострадавшей в процессе планеты или жизни на ней. На создание моды, которая наносит вред людям, животным и планете, неприятно смотреть, и мы заслуживаем одежду, которая сделана красиво, а ее не просто приятно носить. Почти 69% одежды сегодня изготавливается из ископаемого топлива. Мы не можем обуздать климатический кризис, одевая пластик, а не растительные, переработанные и биоматериалы".

В то время как Kylie's Cosmetics перешла на веганские продукты, бренд Khy, выпустивший свою первую линию в ноябре прошлого года, не имеет на своем веб-сайте никакой информации об этических или экологических стандартах. Вместо этого сайт лишь отмечает: "Khy стремится переосмыслить современный гардероб, предлагая коллекции, которые безупречно сочетают роскошь с повседневным стилем, охватывая разнообразные категории и стили. Благодаря сотрудничеству с культовыми брендами и мировыми дизайнерами мы надеемся, что Khy станет платформой, которая на получит доступ к невероятной моде для всех".

Похожая история с брендом SKIMS ее сестры Ким, которому экологическая группа Good On You присвоила одну из пяти звезд в модном рейтинге, заявив, что это бренд, которого вам следует избегать.

Наряды из линейки Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Этот бренд предоставляет недостаточно соответствующей информации о том, как он уменьшает свое влияние на людей, планету и животных. Вы имеете право знать, как продукты, которые вы покупаете, влияют на волнующие вас проблемы", — говорится на веб-сайте группы.

Хаканссон добавила: "Кардашьян имеют опыт в том , что ставят приоритет в прибыль, а не жизнь тех, кто шьет их одежду, и планете, которую мы делим. Skims получили ужасную оценку за прозрачность своей цепочки поставок. Бренды, которые делают правильные вещи, обычно будут гордиться своей цепью поставок и рассказывать вам об этом — тем, у кого нет информации, не стоит доверять. Со всеми деньгами, которые есть у Кардашьян, они обязаны гарантировать, что если они производят моду, то делают это таким образом, чтобы двигать отрасль к настоящей защите людей, животных и планеты. Сейчас они выбирают жадность".

Напомним, Ким Кардашьян поразила эффектным платьем. А Кайли Дженнер ошеломила выходом в мокром платье.