У латексі та корсетах — розкішна Енн Гетевей роздяглась для обкладинки
Американська акторка Енн Гетевей знялась у сміливих образах для глянцю Vanity Fair. Зірка приміряла звабливі корсети та латексні сукні.
Світлини виклали в Instagram.
Енн Гетевей оголила спокусливі форми на обкладинці Vanity Fair
Популярна акторка Енн Гетевей, яка стала популярною після фільму "Щоденники принцеси", знялась у новій фотосесії для глянцю Vanity Fair. Стилісти підібрали для неї дуже пікантні образи.
Акторка приміряла чорний та кремовий корсети, мереживну білизну, подовжений піджак з бахрамою та неймовірну золоту сукню. Особливим образом стало латексне прозоре вбрання, під яким зірка була в спідній білизні з такого ж матеріалу.
Для ще більшого епатажу Гетевей вдягнула білі колготки та сріблясті туфлі, які підкреслили еротичність її тіла.
Нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд знялась у новій фотосесії. Також приміряла новий червоний образ Сальма Гаєк.
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