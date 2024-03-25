У латексі та корсетах — розкішна Енн Гетевей роздяглась для обкладинки

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей знялась у сміливих образах для глянцю Vanity Fair. Зірка приміряла звабливі корсети та латексні сукні.

Світлини виклали в Instagram.

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Популярна акторка Енн Гетевей, яка стала популярною після фільму "Щоденники принцеси", знялась у новій фотосесії для глянцю Vanity Fair. Стилісти підібрали для неї дуже пікантні образи.

Акторка приміряла чорний та кремовий корсети, мереживну білизну, подовжений піджак з бахрамою та неймовірну золоту сукню. Особливим образом стало латексне прозоре вбрання, під яким зірка була в спідній білизні з такого ж матеріалу.

Для ще більшого епатажу Гетевей вдягнула білі колготки та сріблясті туфлі, які підкреслили еротичність її тіла.

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американська акторка Енн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд знялась у новій фотосесії. Також приміряла новий червоний образ Сальма Гаєк.