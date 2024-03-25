В латексе и корсетах – роскошная Энн Геттевей разделась для обложки
Американская актриса Энн Гетевей снялась в смелых образах для глянца Vanity Fair. Звезда примеряла соблазнительные корсеты и латексные платья.
Фотографии выложили в Instagram.
Энн Гетевей обнажила соблазнительные формы на обложке Vanity Fair
Актриса Энн Гетевей, ставшая популярной после фильма "Дневники принцессы", снялась в новой глянцевой фотосессии Vanity Fair. Стилисты подобрали для нее очень пикантные образы.
Актриса примерила черный и кремовый корсеты, кружевное белье, удлиненный пиджак с бахрамой и невероятное золотое платье. Особым образом стал латексный прозрачный наряд, под которым звезда была в нижнем белье из такого же материала.
Для еще большего эпатажа Гетевей надела белые колготки и серебристые туфли, которые подчеркнули эротичность ее тела.
Напомним, супермодель Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии. Также примерила новый красный образ Сальма Гаек.
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