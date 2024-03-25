В латексе и корсетах – роскошная Энн Геттевей разделась для обложки

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей снялась в смелых образах для глянца Vanity Fair. Звезда примеряла соблазнительные корсеты и латексные платья.

Фотографии выложили в Instagram.

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Актриса Энн Гетевей, ставшая популярной после фильма "Дневники принцессы", снялась в новой глянцевой фотосессии Vanity Fair. Стилисты подобрали для нее очень пикантные образы.

Актриса примерила черный и кремовый корсеты, кружевное белье, удлиненный пиджак с бахрамой и невероятное золотое платье. Особым образом стал латексный прозрачный наряд, под которым звезда была в нижнем белье из такого же материала.

Для еще большего эпатажа Гетевей надела белые колготки и серебристые туфли, которые подчеркнули эротичность ее тела.

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Американская актриса Энн Гетевей для Vanity Fair. Фото: instagram.com/vanityfair/

Напомним, супермодель Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии. Также примерила новый красный образ Сальма Гаек.