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Це чудовий варіант на літо — ТОП-5 стрижок, які омолоджують на 15 років

13 червня 2024 19:57
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсар
Які стрижки омолоджують на 15 років — зачіски для жінок після 40
Жінка, яка стриже волосся в салоні краси. Фото: Pinterest
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсар

Коли жінка вирішує робити нову зачіску, це означає що або в її житті відбулися радикальні зміни, або її душа просто потребує чогось нового. Але при виборі зачіски дуже важливо звертати увагу на свій вік і стригти волосся так, щоб не додати собі зайвих років, а, навпаки, омолодитися.

Новини.LIVE розповідає, які зачіски омолоджують.

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Боб-каре

Це класична зачіска, яка ніколи перестане бути популярною в усіх країнах світу, адже вона є унікальною для кожної жінки. Річ у тому, що вона як омолоджує і змінює зовнішній вигляд, так і коригує форму обличчя і навіть робить волосся об’ємнішим. А ще вона підходить для будь-якого типу обличчя.

Молодая женщина со стрижкой боб-каре
Молода жінка зі стрижкою боб-каре. Фото: Pinterest

Піксі

Така стрижка підходить тим, хто не боїться радикальних змін у своїй зовнішності. До того ж, ця зачіска робить жінку молодшою, приховує недоліки на обличчі та додає об’єму волоссю. А косий чубчик, яким акцентують цю зачіску, робить будь-яку жінку неймовірно стильною.

Женщина со стрижкой пикси
Жінка зі стрижкою піксі. Фото: Pinterest

Градуйований боб

Завдяки пасмам ця зачіска візуально додає густоти жіночому волоссю і підійде тим, хто хоче стати молодшим зовні. До того ж, зачіску не потрібно вкладати, адже вона одразу стає правильної форми після миття голови, тому достатньо просто посушитися феном.

Женщина с градуированным бобом
Жінка з градуйованним бобом. Фото: Pinterest

Асиметричне каре

Якщо у вас кругле або овальне обличчя, стилісти радять вам акцентувати увагу саме на такій зачісці. Асиметричне каре робить овал візуально елегантнішим і прибирає небажаний об’єм в нижній частині обличчя. До того ж, стрижка робить волосся густим і здоровим.

Женщина с косым ассимитричным каре
Жінка з косим асимітричним каре. Фото: Pinterest

Каскад

Ця зачіска ще довго посідатиме перші сходинки в рейтингах найпопулярніших. Вона є ідеальним вибором для жінок, які хочуть візуально стати молодшими одразу на десять або 15 років. Ця зачіска робить волосся об’ємнішим і рухливішим, що надає образу грайливості.

Женщина с двойным каскадом
Жінка з подвійним каскадом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яка стрижка на довге волосся завірусилася в TikTok.

Раніше ми розповідали про те, які зачіски краще робити жінкам після 50 років. 

Також ми повідомляли про те, яка жіноча зачіска буде наймоднішою в 2024 році.

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вік

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