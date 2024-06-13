Які стрижки омолоджують на 15 років — зачіски для жінок після 40

Це чудовий варіант на літо — ТОП-5 стрижок, які омолоджують на 15 років
Коли жінка вирішує робити нову зачіску, це означає що або в її житті відбулися радикальні зміни, або її душа просто потребує чогось нового. Але при виборі зачіски дуже важливо звертати увагу на свій вік і стригти волосся так, щоб не додати собі зайвих років, а, навпаки, омолодитися.
Новини.LIVE розповідає, які зачіски омолоджують.
Найкращі зачіски на літо, які омолоджують
Боб-каре
Це класична зачіска, яка ніколи перестане бути популярною в усіх країнах світу, адже вона є унікальною для кожної жінки. Річ у тому, що вона як омолоджує і змінює зовнішній вигляд, так і коригує форму обличчя і навіть робить волосся об’ємнішим. А ще вона підходить для будь-якого типу обличчя.
Піксі
Така стрижка підходить тим, хто не боїться радикальних змін у своїй зовнішності. До того ж, ця зачіска робить жінку молодшою, приховує недоліки на обличчі та додає об’єму волоссю. А косий чубчик, яким акцентують цю зачіску, робить будь-яку жінку неймовірно стильною.
Градуйований боб
Завдяки пасмам ця зачіска візуально додає густоти жіночому волоссю і підійде тим, хто хоче стати молодшим зовні. До того ж, зачіску не потрібно вкладати, адже вона одразу стає правильної форми після миття голови, тому достатньо просто посушитися феном.
Асиметричне каре
Якщо у вас кругле або овальне обличчя, стилісти радять вам акцентувати увагу саме на такій зачісці. Асиметричне каре робить овал візуально елегантнішим і прибирає небажаний об’єм в нижній частині обличчя. До того ж, стрижка робить волосся густим і здоровим.
Каскад
Ця зачіска ще довго посідатиме перші сходинки в рейтингах найпопулярніших. Вона є ідеальним вибором для жінок, які хочуть візуально стати молодшими одразу на десять або 15 років. Ця зачіска робить волосся об’ємнішим і рухливішим, що надає образу грайливості.
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