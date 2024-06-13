Які стрижки омолоджують на 15 років — зачіски для жінок після 40

Жінка, яка стриже волосся в салоні краси. Фото: Pinterest

Коли жінка вирішує робити нову зачіску, це означає що або в її житті відбулися радикальні зміни, або її душа просто потребує чогось нового. Але при виборі зачіски дуже важливо звертати увагу на свій вік і стригти волосся так, щоб не додати собі зайвих років, а, навпаки, омолодитися.

Новини.LIVE розповідає, які зачіски омолоджують.

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Боб-каре

Це класична зачіска, яка ніколи перестане бути популярною в усіх країнах світу, адже вона є унікальною для кожної жінки. Річ у тому, що вона як омолоджує і змінює зовнішній вигляд, так і коригує форму обличчя і навіть робить волосся об’ємнішим. А ще вона підходить для будь-якого типу обличчя.

Молода жінка зі стрижкою боб-каре. Фото: Pinterest

Піксі

Така стрижка підходить тим, хто не боїться радикальних змін у своїй зовнішності. До того ж, ця зачіска робить жінку молодшою, приховує недоліки на обличчі та додає об’єму волоссю. А косий чубчик, яким акцентують цю зачіску, робить будь-яку жінку неймовірно стильною.

Жінка зі стрижкою піксі. Фото: Pinterest

Градуйований боб

Завдяки пасмам ця зачіска візуально додає густоти жіночому волоссю і підійде тим, хто хоче стати молодшим зовні. До того ж, зачіску не потрібно вкладати, адже вона одразу стає правильної форми після миття голови, тому достатньо просто посушитися феном.

Жінка з градуйованним бобом. Фото: Pinterest

Асиметричне каре

Якщо у вас кругле або овальне обличчя, стилісти радять вам акцентувати увагу саме на такій зачісці. Асиметричне каре робить овал візуально елегантнішим і прибирає небажаний об’єм в нижній частині обличчя. До того ж, стрижка робить волосся густим і здоровим.

Жінка з косим асимітричним каре. Фото: Pinterest

Каскад

Ця зачіска ще довго посідатиме перші сходинки в рейтингах найпопулярніших. Вона є ідеальним вибором для жінок, які хочуть візуально стати молодшими одразу на десять або 15 років. Ця зачіска робить волосся об’ємнішим і рухливішим, що надає образу грайливості.

Жінка з подвійним каскадом. Фото: Pinterest

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