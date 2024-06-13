Какие стрижки омолаживают на 15 лет — прически для женщин после 40

Женщина, стригущая волосы в салоне красоты. Фото: Pinterest

Когда женщина решает делать новую прическу, это означает, что либо в ее жизни произошли радикальные изменения, либо ее душа просто нуждается в чем-то новом. Но при выборе прически очень важно обращать внимание на свой возраст и стричь волосы так, чтобы не прибавить себе лишних лет, а, наоборот, омолодиться.

Новини.LIVE рассказывает, какие прически омолаживают.

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Боб-каре

Это классическая прическа, которая никогда перестанет быть популярной во всех странах мира, ведь она уникальна для каждой женщины. Дело в том, что она как омолаживает и изменяет внешний вид, так и корректирует форму лица и даже делает волосы более объемными. А еще она подходит для любого типа лица.

Молодая женщина со стрижкой боб-каре. Фото: Pinterest

Пикси

Такая стрижка подходит тем, кто не боится радикальных изменений в своей внешности. К тому же, эта прическа делает женщину моложе, скрывает недостатки на лице и придает объем волосам. А косая челка, которой акцентируют эту прическу, делает любую женщину невероятно стильной.

Женщина со стрижкой пикси. Фото: Pinterest

Градуированный боб

Благодаря прядям эта прическа визуально придает густоты женским волосам и подойдет тем, кто хочет стать моложе снаружи. К тому же, прическу не нужно укладывать, ведь она сразу становится правильной формы после мытья головы, поэтому достаточно просто посушиться феном.

Женщина с градуированным бобом. Фото: Pinterest

Асимметричное каре

Если у вас круглое или овальное лицо, стилисты советуют акцентировать внимание именно на такой прическе. Асимметричное каре делает овал визуально более элегантным и убирает нежелательный объем в нижней части лица. К тому же, стрижка делает волосы густыми и здоровыми.

Женщина с косым ассимитричным каре. Фото: Pinterest

Каскад

Эта прическа еще долго будет занимать первые строчки в рейтингах самых популярных. Она является идеальным выбором для женщин, которые хотят визуально стать моложе сразу на десять или 15 лет. Эта прическа делает волосы более объемными и подвижными, что придает образу игривости.

Женщина с двойным каскадом. Фото: Pinterest

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