Какие стрижки омолаживают на 15 лет — прически для женщин после 40

Это отличный вариант на лето — ТОП-5 стрижек, которые омолаживают на 15 лет
Когда женщина решает делать новую прическу, это означает, что либо в ее жизни произошли радикальные изменения, либо ее душа просто нуждается в чем-то новом. Но при выборе прически очень важно обращать внимание на свой возраст и стричь волосы так, чтобы не прибавить себе лишних лет, а, наоборот, омолодиться.
Новини.LIVE рассказывает, какие прически омолаживают.
Самые лучшие прически на лет, которые омолаживают
Боб-каре
Это классическая прическа, которая никогда перестанет быть популярной во всех странах мира, ведь она уникальна для каждой женщины. Дело в том, что она как омолаживает и изменяет внешний вид, так и корректирует форму лица и даже делает волосы более объемными. А еще она подходит для любого типа лица.
Пикси
Такая стрижка подходит тем, кто не боится радикальных изменений в своей внешности. К тому же, эта прическа делает женщину моложе, скрывает недостатки на лице и придает объем волосам. А косая челка, которой акцентируют эту прическу, делает любую женщину невероятно стильной.
Градуированный боб
Благодаря прядям эта прическа визуально придает густоты женским волосам и подойдет тем, кто хочет стать моложе снаружи. К тому же, прическу не нужно укладывать, ведь она сразу становится правильной формы после мытья головы, поэтому достаточно просто посушиться феном.
Асимметричное каре
Если у вас круглое или овальное лицо, стилисты советуют акцентировать внимание именно на такой прическе. Асимметричное каре делает овал визуально более элегантным и убирает нежелательный объем в нижней части лица. К тому же, стрижка делает волосы густыми и здоровыми.
Каскад
Эта прическа еще долго будет занимать первые строчки в рейтингах самых популярных. Она является идеальным выбором для женщин, которые хотят визуально стать моложе сразу на десять или 15 лет. Эта прическа делает волосы более объемными и подвижными, что придает образу игривости.
Напомним, мы писали о том, какая стрижка на длинные волосы завирусилась в TikTok.
Раньше мы рассказывали о том, какие прически лучше делать женщинам после 50 лет.
Также мы сообщали о том, какая женская прическа будет самой модной в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!