Троє артистів Львівської опери поїхали на гастролі за кордон і не повернулись

Артисти балету Андрій Михаліха і Юлія Михаліха-Рома. Фото: instagram.com/muxandrij/

Троє артистів Львівської опери не повернулися в Україну з гастролей. У театрі проводять досудове розслідування.

Про це повідомило видання DailyLviv.

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Провідний соліст балету Андрій Михаліха, солістка та за сумісництвом його дрружина Юлія Михаліха-Рома і артист Богдан Ключник поїхали на гастролі у Фінляндію і не повернулись.

Про своє рішення вони повідомили колективу дистанційно. Нині Львівська Національна опера проводить внутрішнє розслідування, деталі історії поки що невідомі.

Андрій Михаліха, Юлія Михаліха-Рома і Богдан Ключник. Фото: nta.ua

Трупа дала концерти концерти в Естонії та Фінляндії з "Дон Кіхотом" з 8 до 22 лютого. Ця ж вистава мала відбуватися у Львові 1 березня. Саме ці троє артистів були в складі танцівників, проте нині в описі дійства їх немає. Також інформацію про артистів прибрали з сайту опери.

Раніше артист балету з путінськими поглядами станцював у Києві.

Також відома балерина розповіла, чому ненавидить деяких українських артистів, які виїхали з країни.