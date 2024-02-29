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Трое артистов Львовской оперы поехали на гастроли за границу и не вернулись

29 февраля 2024 23:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Трое артистов Львовской оперы поехали на гастроли за границу и не вернулись
Артисты балета Андрей Михалиха и Юлия Михалиха-Рома. Фото: instagram.com/muxandrij/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Трое артистов Львовской оперы не вернулись в Украину с гастролей. В театре проводят предварительное расследование.

Об этом сообщило издание DailyLviv.

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Ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка и по совместительству его жена Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключник поехали на гастроли в Финляндию и не вернулись.

О своем решении они сообщили коллективу дистанционно. В настоящее время Львовская Национальная опера проводит внутреннее расследование, детали истории пока неизвестны.

Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключник. Фото:
Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключник. Фото: nta.ua

Труппа дала концерты в Эстонии и Финляндии с "Дон Кихотом" с 8 по 22 февраля. Этот же спектакль должен был проходить во Львове 1 марта. Именно эти трое артистов были в составе танцовщиков, однако сейчас в описании действия их нет. Также информацию об артистах убрали с сайта оперы.

Ранее артист балета с путинскими взглядами станцовал в Киеве.

Также известная балерина рассказала, почему ненавидит некоторых уехавших из страны украинских артистов .

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