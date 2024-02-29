Трое артистов Львовской оперы поехали на гастроли за границу и не вернулись
Трое артистов Львовской оперы не вернулись в Украину с гастролей. В театре проводят предварительное расследование.
Об этом сообщило издание DailyLviv.
Артисты решили остаться за границей
Ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка и по совместительству его жена Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключник поехали на гастроли в Финляндию и не вернулись.
О своем решении они сообщили коллективу дистанционно. В настоящее время Львовская Национальная опера проводит внутреннее расследование, детали истории пока неизвестны.
Труппа дала концерты в Эстонии и Финляндии с "Дон Кихотом" с 8 по 22 февраля. Этот же спектакль должен был проходить во Львове 1 марта. Именно эти трое артистов были в составе танцовщиков, однако сейчас в описании действия их нет. Также информацию об артистах убрали с сайта оперы.
Ранее артист балета с путинскими взглядами станцовал в Киеве.
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