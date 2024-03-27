Тарас Тополя розповів про справжню місію концертів гурту "Антитіла" в Криму

Співак Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia/

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що вкладає у концерти в Криму значний глибший сенс, ніж здається на перший погляд. Артист, запевняє, що виступи відбудуть після перемоги за будь-якої умови.

Про це артист розповів ексклюзивно журналістам Новини.LIVE.

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Тарас Тополя переконує, що концерти в Криму — питання часу. А головне, це символ того, що саме Україні належить ця територія.

"Ми упевнені, що виступ відбудеться, це питання часу. Можливо трішки зміститься дата, це все що може змінюватися або мене, або когось з гурту "Антитіла" вб'ють. Але, якщо ми будемо живі, Україна буде боротися, цей концерт обов'язково відбудеться, на нього з'їдуться десятки тисяч людей, тисячі тих, хто придбав квитки, такі мої заяви. Це цілеспрямовані заяви, які містять велику міру символізму, що Україна, громадяни, творчі люди пам'ятають, що Крим — це Україна, і над ним буде майоріти український прапор", — коментує співак.

Минулого року гурт "Антитіла" анонсували виступ у Ялті. Концерт має відбутися за добу до святкування Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард". Ціна квитків — 900 гривень.

Нагадаємо, Монатік зізнався, що мотивувало його повернутися до танців у кліпах. А Тарас Тополя прокоментував зміну керівчництва у ЗСУ.