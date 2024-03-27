Тарас Тополя рассказал о настоящей миссии концертов группы "Антитела" в Крыму

Певец Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia/

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя признался, что вкладывает в концерты в Крыму значительно более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Артист уверяет, что выступления пройдут после победы при любом условии.

Об этом артист рассказал эксклюзивно журналистам Новини.LIVE.

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Тарас Тополя убеждает, что концерты в Крыму — вопрос времени. А главное — это символ того, что именно Украине принадлежит эта территория.

"Мы уверены, что выступление состоится, это вопрос времени. Возможно немного сместится дата, это все что может меняться или меня, или кого-то из группы "Антитела" убьют. Но, если мы будем живы, Украина будет бороться, этот концерт обязательно состоится, на него съедутся десятки тысяч людей, тысячи тех, кто приобрел билеты, такие мои заявления. Это целенаправленные заявления, содержащие большую меру символизма, что Украина, граждане, творческие люди помнят, что Крым — это Украина, и над ним будет развеваться украинский флаг", — комментирует певец.

В прошлом году группа "Антитела" анонсировала выступление в Ялте. Концерт должен состояться за сутки до празднования Дня Независимости Украины, 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Цена билетов — 900 гривен.

Напомним, Монатик признался, что мотивировало его вернуться к танцам в клипах. А Тарас Тополя прокомментировал смену руководства в ВСУ.