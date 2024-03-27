Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Тарас Тополя рассказал о настоящей миссии концертов группы "Антитела" в Крыму arrow

Тарас Тополя рассказал о настоящей миссии концертов группы "Антитела" в Крыму

27 марта 2024 16:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тарас Тополя рассказал о настоящей миссии концертов группы "Антитела" в Крыму
Певец Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя признался, что вкладывает в концерты в Крыму значительно более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Артист уверяет, что выступления пройдут после победы при любом условии.

Об этом артист рассказал эксклюзивно журналистам Новини.LIVE.

Читайте также:

Тарас Тополя признался, при каких условиях могут отменить концерт в Крыму

Тарас Тополя убеждает, что концерты в Крыму — вопрос времени. А главное — это символ того, что именно Украине принадлежит эта территория.

"Мы уверены, что выступление состоится, это вопрос времени. Возможно немного сместится дата, это все что может меняться или меня, или кого-то из группы "Антитела" убьют. Но, если мы будем живы, Украина будет бороться, этот концерт обязательно состоится, на него съедутся десятки тысяч людей, тысячи тех, кто приобрел билеты, такие мои заявления. Это целенаправленные заявления, содержащие большую меру символизма, что Украина, граждане, творческие люди помнят, что Крым — это Украина, и над ним будет развеваться украинский флаг", — комментирует певец.

 

В прошлом году группа "Антитела" анонсировала выступление в Ялте. Концерт должен состояться за сутки до празднования Дня Независимости Украины, 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Цена билетов — 900 гривен.

Напомним, Монатик признался, что мотивировало его вернуться к танцам в клипах. А Тарас Тополя прокомментировал смену руководства в ВСУ.

Крым
концерт
Тарас Тополя
Антитіла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом