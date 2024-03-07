Стало відомо, що першим сказала Мадонна після чотириденної коми

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Американська співачка Мадонна розповіла, як ледь не померла під час свого шоу в рамках Celebration Tour у Лос-Анджелесі. 65-річна музична ікона призупинила свій виступ на Kia Forum, щоб озирнутися на період у 2023 році, коли вона була терміново госпіталізована.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Мадонна розповіла про розмову з Богом

Співачку доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували, а пізніше вона була введена у медикаментозну кому через легеневу та ниркову недостатність.

"Це шоу кожного вечора насправді не є таким важким для мене фізично. Мені важко емоційно, тому що я насправді розповідаю вам історію свого життя. Я падала з багатьох коней і ламала багато кісток…але ніщо не може мене зупинити", — говорить зірка.

Далі Мадонна розповіла про перше слово, яке вона сказала після пробудження від чотириденної коми: "Ні!"

"Я майже впевнена, що Бог сказав мені: "Ти хочеш піти? Хочеш піти зі мною?". На що я відповіла: "Ні!", — пригадує артистка.

Співачка розповіла, що пережила непростий період після виписки.

"Я телефонувала через день і запитувала свого лікаря, чому в мене немає енергії, коли моя енергія повернеться? Коли я знову почуватимуся собою? Коли я зможу знову поїхати в тур? Все, що він казав, це: "Вийди на вулицю, на сонечко"… Мені було так важко пройти з дому на задній двір і сидіти на сонці. Я знаю, що це звучить божевільно, але це було важко. Це дивна річ — нарешті не відчувати, що я все контролюю, і це був мій урок…відпустити", — поділилася артистка.

Співачка завдячує своїм шістьом дітям тим, що вони допомогли їй стати на ноги та знову постати перед публікою.

"Мої діти — це те, що дійсно допомогло мені вийти, тому що вони так багато працювали. Я не хотіла їх підвести, тому я просто призначила дату. І ця дата стала реальністю", — розповіла зірка.

Під час попереднього туру в Брукліні в грудні Мадонна пожартувала, що їй довелося "мало не померти, щоб зібрати всіх своїх дітей в одну кімнату".

Серед дітей Мадонни: 27-річна донька Лурдес, а 23-річний син Рокко. Вона також усиновила Девіда Банду, 18 років; дочка Чіфундо "Мерсі" Джеймс, 18 років і близнючок Стеллу і Естер, 11 років.

24 червня 2023 року у співачки стався гострий септичний шок, і рятувальникам вдалося повернути її до життя за допомогою Наркану.

Речовина традиційно використовується для лікування людей під час передозування опіоїдами, але вона також може допомогти врятувати життя людині, яка страждає від септичного шоку.

Нагадаємо, ми писали, що Мадонна впала на сцені. Раніше Мадонна знялась у звабливій фотосесії в ванній.