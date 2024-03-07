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Стало известно, что первым сказала Мадонна после четырехдневной комы

7 марта 2024 15:04
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Оля Мазур
Редактор
Стало известно, что первой сказала Мадонна после четырехдневной запятой
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская певица Мадонна рассказала, как чуть не скончалась во время своего шоу в рамках Celebration Tour в Лос-Анджелесе. 65-летняя музыкальная икона приостановила свое выступление на Kia Forum, чтобы вспомнить период в 2023 году, когда она была срочно госпитализирована.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певицу доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали, а позже она была введена в медикаментозную кому из-за легочной и почечной недостаточности.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Это шоу каждый вечер дается не так тяжело для меня физически. Мне тяжело эмоционально, потому что я на самом деле рассказываю вам историю своей жизни. Я падала со многих лошадей и ломала много костей…но ничто не может меня остановить", — говорит звезда.

Далее Мадонна рассказала о первом слове, которое она сказала после пробуждения от четырехдневной комы: "Нет!"

 

"Я почти уверена, что Бог сказал мне: "Ты хочешь уйти? Хочешь пойти со мной?". На что я ответила: "Нет!", — вспоминает артистка.

Певица рассказала, что пережила непростой период после выписки.

"Я звонила через день и спрашивала своего врача, почему у меня нет энергии, когда моя энергия вернется? Когда я снова буду чувствовать себя как раньше? Когда я смогу снова поехать в тур? Все, что он говорил, это: "Выйди на улицу, на солнышко"…Мне было так тяжело пройти из дома на задний двор и сесть на солнце. Я знаю, что это звучит безумно, но это было тяжело. Это странное дело — наконец-то не чувствовать, что я все контролирую, и это был мой урок…отпустить", — поделилась артистка.

Певица обязана своим шестерым детям тем, что они помогли ей встать на ноги и снова предстать перед публикой.

"Мои дети — это то, что действительно помогло мне выйти, потому что они так много работали. Я не хотела их подвести, поэтому я просто определила дату. И эта дата стала реальностью", — рассказала звезда.

Во время предыдущего тура в Бруклине в декабре Мадонна пошутила, что ей пришлось "чуть ли не умереть, чтобы собрать всех своих детей в одну комнату".

Среди детей Мадонны: 27-летняя дочь Лурдес, а 23-летний сын Рокко. Она также усыновила Дэвида Банду, 18 лет; дочь Чифундо "Мерси" Джеймс, 18 лет и дочерей-близнецов Стеллу и Эстер, 11 лет.

24 июня 2023 года у певицы произошел острый септический шок и спасателям удалось вернуть ее к жизни с помощью Наркана.

Вещество традиционно используется для лечения людей во время передозировки опиоидами, но оно также может помочь спасти жизнь человеку, страдающему септическим шоком.

Напомним, мы писали, что Мадонна упала на сцене. Ранее Мадонна снялась в соблазнительной фотосессии в ванной.

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