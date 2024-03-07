Стало известно, что первой сказала Мадонна после четырехдневной запятой

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Американская певица Мадонна рассказала, как чуть не скончалась во время своего шоу в рамках Celebration Tour в Лос-Анджелесе. 65-летняя музыкальная икона приостановила свое выступление на Kia Forum, чтобы вспомнить период в 2023 году, когда она была срочно госпитализирована.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певицу доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали, а позже она была введена в медикаментозную кому из-за легочной и почечной недостаточности.

"Это шоу каждый вечер дается не так тяжело для меня физически. Мне тяжело эмоционально, потому что я на самом деле рассказываю вам историю своей жизни. Я падала со многих лошадей и ломала много костей…но ничто не может меня остановить", — говорит звезда.

Далее Мадонна рассказала о первом слове, которое она сказала после пробуждения от четырехдневной комы: "Нет!"

"Я почти уверена, что Бог сказал мне: "Ты хочешь уйти? Хочешь пойти со мной?". На что я ответила: "Нет!", — вспоминает артистка.

Певица рассказала, что пережила непростой период после выписки.

"Я звонила через день и спрашивала своего врача, почему у меня нет энергии, когда моя энергия вернется? Когда я снова буду чувствовать себя как раньше? Когда я смогу снова поехать в тур? Все, что он говорил, это: "Выйди на улицу, на солнышко"…Мне было так тяжело пройти из дома на задний двор и сесть на солнце. Я знаю, что это звучит безумно, но это было тяжело. Это странное дело — наконец-то не чувствовать, что я все контролирую, и это был мой урок…отпустить", — поделилась артистка.

Певица обязана своим шестерым детям тем, что они помогли ей встать на ноги и снова предстать перед публикой.

"Мои дети — это то, что действительно помогло мне выйти, потому что они так много работали. Я не хотела их подвести, поэтому я просто определила дату. И эта дата стала реальностью", — рассказала звезда.

Во время предыдущего тура в Бруклине в декабре Мадонна пошутила, что ей пришлось "чуть ли не умереть, чтобы собрать всех своих детей в одну комнату".

Среди детей Мадонны: 27-летняя дочь Лурдес, а 23-летний сын Рокко. Она также усыновила Дэвида Банду, 18 лет; дочь Чифундо "Мерси" Джеймс, 18 лет и дочерей-близнецов Стеллу и Эстер, 11 лет.

24 июня 2023 года у певицы произошел острый септический шок и спасателям удалось вернуть ее к жизни с помощью Наркана.

Вещество традиционно используется для лечения людей во время передозировки опиоидами, но оно также может помочь спасти жизнь человеку, страдающему септическим шоком.

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