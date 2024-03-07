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Стало відомо, хто відповість за вбивство українки Алеком Болдвіном

7 березня 2024 20:38
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стало відомо, хто відповість за вбивство українки Алеком Болдвіном
Актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Суд виніс вирок щодо вбивства операторки з України Галини Гатчинс під час знімань стрічки "Іржа". На кіномайданчику Алек Болдвін вистрілив у неї з реквізитної зброї, проте куля виявилась справжньою.

Про це пише Variety.

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Реквізиторці загрожує до 18 місяців позбавлення волі

Під час зйомок фільму "Іржа" стався трагічний випадок — актор Алек Болдвін вистрілив у операторку Галину Гатчинс, думаючи, що патрони не справжні, проте вона померла.

Суд визнав винною у цьому злочині реквізиторку, яка відповідала за підготовку зброї — Ханну Гутьєррес-Рід. Її  звинуватили у невиконанні своїх обов'язків належним чином.

Виявилось, що саме вона привезла на зйомки бойові патрони з Мексики, які випадково змішалися з холостими. Актор Алек Болдвін під час репетиції сцени використав цей снаряд і потрапив у жертву.

Ханна Гутьєррес-Рід у залі суду. Фото: Associated Press
Ханна Гутьєррес-Рід у залі суду. Фото: Associated Press

26-річній реквізиторці загрожує до 18 місяців ув'язнення після винесення вироку, який очікується у квітні. Нині жінка знаходиться під вартою. 

Доля Алека Болдвіна поки що залишається не відомою — він постане перед судом у липні. 

Раніше актор вживав заходи і тиснув на суд, щоб швидше закрити справу.

Також ми розповідали ще більше деталей про цю трагедію.

суд
смерть
вбивство
Голлівуд
Алек Болдвін
закордонні зірки

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