Стало відомо, хто відповість за вбивство українки Алеком Болдвіном

Актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Суд виніс вирок щодо вбивства операторки з України Галини Гатчинс під час знімань стрічки "Іржа". На кіномайданчику Алек Болдвін вистрілив у неї з реквізитної зброї, проте куля виявилась справжньою.

Про це пише Variety.

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Реквізиторці загрожує до 18 місяців позбавлення волі

Під час зйомок фільму "Іржа" стався трагічний випадок — актор Алек Болдвін вистрілив у операторку Галину Гатчинс, думаючи, що патрони не справжні, проте вона померла.

Суд визнав винною у цьому злочині реквізиторку, яка відповідала за підготовку зброї — Ханну Гутьєррес-Рід. Її звинуватили у невиконанні своїх обов'язків належним чином.

Виявилось, що саме вона привезла на зйомки бойові патрони з Мексики, які випадково змішалися з холостими. Актор Алек Болдвін під час репетиції сцени використав цей снаряд і потрапив у жертву.

Ханна Гутьєррес-Рід у залі суду. Фото: Associated Press

26-річній реквізиторці загрожує до 18 місяців ув'язнення після винесення вироку, який очікується у квітні. Нині жінка знаходиться під вартою.

Доля Алека Болдвіна поки що залишається не відомою — він постане перед судом у липні.

Раніше актор вживав заходи і тиснув на суд, щоб швидше закрити справу.

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