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Стало известно, кто ответит за убийство украинки Алеком Болдуином

7 марта 2024 20:38
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Стало известно, кто ответит за убийство украинки Алеком Болдуином
Актер Алек Болдуин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Суд вынес приговор по убийству оператора из Украины Галины Гатчинс во время съемок фильма "Иржа". Во время репетиции Алек Болдуин выстрелил в нее из реквизитного оружия, но пуля оказалась настоящей.

Об этом пишет Variety.

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Во время съемок фильма "Ржавчина" произошел трагический случай — актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Гатчинс, думая, что патроны не настоящие, однако она умерла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Суд признал виновной в этом преступлении реквизитора, отвечавшую за подготовку оружия — Ханну Гутьеррес-Рид. Ее обвинили в невыполнении своих обязанностей должным образом.

Оказалось, что именно она привезла на съемки боевые патроны из Мексики, которые случайно смешались с холостыми. Актер Алек Болдуин во время репетиции сцены использовал этот снаряд и попал в жертву.

Ханна Гутьеррес-Рид в зале суда. Фото: Associated Press
Ханна Гутьеррес-Рид в зале суда. Фото: Associated Press

26-летней реквизиторке грозит до 18 месяцев заключения после вынесения ожидаемого в апреле приговора. В настоящее время женщина находится под стражей.

Судьба Алека Болдуина пока остается неизвестной — он предстанет перед судом в июле.

Ранее актер принимал меры и давил на суд, чтобы поскорее закрыть дело.

Также мы рассказывали еще больше подробностей об этой трагедии.

суд
смерть
убийство
Голливуд
Алек Болдуин
зарубежные звезды

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