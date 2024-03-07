Стало известно, кто ответит за убийство украинки Алеком Болдуином

Актер Алек Болдуин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Суд вынес приговор по убийству оператора из Украины Галины Гатчинс во время съемок фильма "Иржа". Во время репетиции Алек Болдуин выстрелил в нее из реквизитного оружия, но пуля оказалась настоящей.

Об этом пишет Variety.

Читайте также:

Реквизитору грозит до 18 месяцев лишения свободы

Во время съемок фильма "Ржавчина" произошел трагический случай — актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Гатчинс, думая, что патроны не настоящие, однако она умерла.

Суд признал виновной в этом преступлении реквизитора, отвечавшую за подготовку оружия — Ханну Гутьеррес-Рид. Ее обвинили в невыполнении своих обязанностей должным образом.

Оказалось, что именно она привезла на съемки боевые патроны из Мексики, которые случайно смешались с холостыми. Актер Алек Болдуин во время репетиции сцены использовал этот снаряд и попал в жертву.

Ханна Гутьеррес-Рид в зале суда. Фото: Associated Press

26-летней реквизиторке грозит до 18 месяцев заключения после вынесения ожидаемого в апреле приговора. В настоящее время женщина находится под стражей.

Судьба Алека Болдуина пока остается неизвестной — он предстанет перед судом в июле.

Ранее актер принимал меры и давил на суд, чтобы поскорее закрыть дело.

Также мы рассказывали еще больше подробностей об этой трагедии.