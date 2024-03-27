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Стало відомо, чому принц Вільям не знявся у відео-зізнанні Кейт Міддлтон

27 березня 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стало відомо, чому принц Вільям не знявся у відео-зізнанні Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Суспільство стурбоване через відсутність принца Уельського Вільяма у відозверненні його дружини Кейт Міддлтон. Втім, він знаходився за кадром і підтримував її звідти.

Про це пише The Times і королівські кореспонденти. 

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Королівська пара майже завжди разом, втім Кейт Міддлтон з'явилась сама у відео-зізнанні про онкологію. Суспільство стурбувалось через це, адже чоловік мав би підтримати свою дружину.

Однак, принц Вільям залишився за кадром. Принцеса захотіла самостійно підготувати звернення та знала, що саме хоче сказати.

"Вона показала себе як сильна жінка, яка ділиться вродженим сильним посланням нації. Їй не потрібно було, щоб хтось сидів поруч. Він підтримував її та сім’ю на задньому плані", — зазначили в The Times.

Також існує думка, що Міддлтон вирішила бути сама в кадрі, щоб "налагодити зв’язок з іншими хворими на рак". 

"Зрозуміло, що принцеса Уельська написала самостійно кожне слово у відеозверненні, тому для Кейт було доцільно донести це повідомлення до публіки самостійно. Ті, хто тісно співпрацює з принцесою, часто говорять про її внутрішню силу, і я думаю, що її відеозвернення є чудовим прикладом цього", — зазначила  королівська кореспондентка Даніель Стейсі.

Також сама принцеса у відеозверненні згадала чоловіка, як про джерело її розради та заспокоєння.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон 22 березня публічно оголосила, що захворіла на рак. Її підтримала королівська сім'я, онкохвора акторка Шеннен Догерті, а також перша леді України Олена Зеленська

Кейт Міддлтон
принц Вільям
король Чарльз ІІІ
королівська родина
онкологія

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