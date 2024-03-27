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Стало известно, почему принц Уильям не снялся в видеопризнании Кейт Миддлтон

27 марта 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стало известно, почему принц Уильям не снялся в видеопризнании Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Общество озабочено из-за отсутствия принца Уэльского Уильяма в видеообращении от его супруги Кейт Миддлтон. Впрочем, он находился за кадром и поддерживал ее оттуда.

Об этом пишет The Times и королевские корреспонденты.

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Королевская пара почти всегда вместе, впрочем, Кейт Миддлтон появилась сама в видео-признании об онкологии. Общество обеспокоилось из-за этого, ведь муж должен поддерживать свою жену.

Однако принц Уильям остался за кадром. Принцесса захотела самостоятельно подготовить обращение и знала, что хочет сказать.

"Она показала себя как сильная женщина, которая делится врожденным сильным посланием нации. Ей не нужно было, чтобы кто-нибудь сидел рядом. Он поддерживал ее и семью на заднем плане", — отметили в The Times.

Также существует мнение, что Миддлтон решила быть сама в кадре, чтобы "наладить связь с другими больными раком".

"Понятно, что принцесса Уэльская написала самостоятельно каждое слово в видеообращении, поэтому для Кейт было целесообразно донести это сообщение до публики самостоятельно. Те, кто тесно сотрудничает с принцессой, часто говорят о ее внутренней силе, и я думаю, что ее видеообращение является отличным примером этого", — отметила королевская корреспондентка Даниэль Стейси.

Также сама принцесса в видеообращении вспомнила о мужчине, как об источнике ее утешения и успокоения.

Напомним, что Кейт Миддлтон 22 марта публично объявила, что заболела раком. Ее поддержала королевская семья, онкобольная актриса Шеннен Догерти, а также первая леди Украины Елена Зеленская

Кейт Миддлтон
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
королевская семья
онкология

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