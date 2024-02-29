Снуп Догг носить на шиї прикрасу на підтримку України

Снуп Догг. Фото: EPA - JOHN G. MABANGLO

Всесвітньо відомий американський репер Снуп Догг купив прикрасу на підтримку України. Він носить підвіску у формі жовто-синього соняшника.

Це можна побачити на багатьох фотографіях в Instagram виконавця.

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Репер Снуп Догг підтримує Україну і любить це демонструвати. Зірка має футболки у кольорах українського прапора, а останнім часом його почали часто бачити у патріотичній підвісці.

Cнуп Догг у патріотичній підвісці. Фото: instagram.com/snoopdogg

Прикраса на сайті магазину називається Peace for Ukraine Necklace, що перекладається як "Намисто "Мир для України". Патріотичну підвіску розробив український 3D-дизайнер Андрій Хромченко спільно з каліфорнійським брендом King Ice.

Cнуп Догг у патріотичній підвісці. Фото: instagram.com/snoopdogg

Прикраса виготовлена у вигляді золотого соняшника із синьою пелюсткою. На сайті зазначається, що це символізує український прапор.

Cнуп Догг у патріотичній підвісці. Фото: instagram.com/snoopdogg

Всередині квітки — знак миру, а на задній частині прикраси розміщене гравіювання: "Peace not war" ("Мир, а не війна").

"Соняшник, національна квітка України, став загальновизнаним символом опору, єдності та надії проти російського вторгнення в країну. Цей виріб являє собою символ миру. Кожна пелюстка індивідуально відлита з камінням, яке повторює органічні форми, що додає неймовірну кількість деталей. Синя пелюстка серед жовтих символізує український прапор. #StandWithUkraine", — пояснюють в описі на сайті американського бренду.

Вартість золотого патріотичного соняшника — 5815 гривень.

Скриншот з магазину kingice.com

На сторінці Снуп Догга в Instagram можна побачити багато фото і відео в підвісці із синьо-жовтим соняшником.

Українські інтернет-користувачі вже прозвали репера козаком, а ще — Снупом Доггенко чи Снупом Доггенчуком.

Нагадаємо, раніше ми писили, що помер молодший брат Снуп Догга. А ще у його доньки стався інсульт.